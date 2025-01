Melyssa Pinto desvela cómo engañó al equipo de 'La isla de las Tentaciones' para colarse en Villa Montaña

'La isla de las Tentaciones' nos ha dado grandes momentazos televisivos que han quedado para el recuerdo colectivo. Todos recordamos a Christopher corriendo por la playa mientras gritaba "Estefanía" o la bronca de Melyssa Pinto a Tom Brusse después de haberse colado en la villa de los chicos.

Ahora, casi 5 años después, la propia Melyssa ha desvelado cómo fue su trayecto hasta Villa Montaña y cómo engañó al equipo del programa para acceder a hablar con el que entonces era su pareja, Tom.

"No sabía dónde estaba la villa de los chicos. Había dos opciones: derecha o izquierda. Me fui por la derecha y llegué a un punto donde había un guardia, de estos que abren la barrera para salir de la urbanización. En ese punto era o el guardia o a la izquierda. Me fui a la izquierda", comenzaba explicando.

"Fui tirando, tirando, tirando hasta que vi mucha luz. Esto estaba prohibido hacerlo. Cuando llegué allí había dos dominicanos, fuera de la puerta, y formaban parte del equipo, pero ellos no me conocen por mi cara. Entonces, yo hice ver que era una persona de producción", contaba la exparticipante.

"Les dije: 'Chicos, soy de producción paso a ver a los chicos'. Entré. O sea, imagínate, yo iba corriendo en plan, enferma loca de los nervios y, en ese momento, me tranquilicé y dije: 'Soy del equipo, paso para dentro'. Y cuando entré, pues ya la lie. Lo que todo el mundo vio. De hecho, en teoría las cámaras no estaban, solo había una cámara fija, sino eso no lo hubiera visto nadie", terminaba confesando Pinto en un podcast.