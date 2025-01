El programa de Antena 3, El Desafío, se ha convertido en uno de los imprescindibles de los viernes por la noche. De hecho, uno de los momentos clave ha sido el reto al que se ha enfrentado Manuel Díaz “El Cordobés”.

Manuel Díaz “El Cordobés” se enfrenta a la prueba más difícil y peligrosa de “El Desafío”: "No lo veo muy claro... Acojona" / Antena 3

"No lo veo esto muy claro... asusta"

En principio, el ex-torero no pensaba realizar el reto debido a su complejidad y riesgo, pero a última hora decidió mostrar al jurado a la audiencia su valentía. El reto consistía en un complejísimo juego de escapismo, en el que debía desencadenarse de varios grilletes mientras se encontraba en llamas.

"No lo veo esto muy claro... Acojona", llegó a espetar durante los últimos ensayos de la que ha sido la prueba más arriesgada de la jornada. "No quiero entrar en pánico y que los nervios o el miedo a lo desconocido me juegue una mala pasada", se prometía a sí mismo, momentos antes de aparecer en plató para ejecutarla.

Con el corazón a tope, y después de una breve explicación del número, el diestro quiso hacer una pregunta antes de lanzarse a su peor toro: "¿Es necesario esto?". Quiso entender la cantidad de ropajes y líquidos que cubrían todo su cuerpo para protegerlo de las altísimas temperaturas que llegó a coger en menos de un minuto.

"A veces, la vida te pone pruebas”

Finalmente, el cordobés logró torear el reto, impresionando tanto al jurado como al resto de sus compañeros: "A veces, la vida te pone pruebas y esta ha sido una prueba que nunca habría pensado que iba a pasar. Esto es El Desafío". Un trabajo que lo convirtió en el ganador de la jornada, por delante de la temida actividad de la apnea.