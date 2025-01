Sin duda, el último programa de El Desafío no ha sido el mejor del deportista Feliciano López, que tuvo que enfundarse en el cuerpo de un auténtico bailarín, mientras cantaba y animaba al público al mismo tiempo. SIn embargo, el resultado no fue el esperado.

"Sabes inglés. ¡No me vale que no hagas el playback!"

"Estamos en el programa tres, pero creo que es el reto, para mí, más difícil al que voy a enfrentarme. Por perder la vergüenza y por intentar bailar al ritmo que bailan los bailarines. Para mí, aprenderse una coreografía es complicado, bailar rápido ya no sé cómo calificarlo", se justificó momentos antes de ponerse a bailar, ya que uno de sus mayores miedos era hacer el ridículo, ya que nunca ha bailado en público en su vida.

Bronca del jurado de ‘El Desafío’ a Feliciano López tras poner pegas a su reto: "No me ha gustado" / Antena 3

"Sabes inglés. ¡No me vale que no hagas el playback!", le advirtió Pilar Rubio, mitad en serio, mitad en broma. Pero el ex de Alba Carrillo seguía quejándose por tener que cantar y bailar al mismo momento, sin tener ni idea de ninguna de las dos cosas. Pese a todo, lo hizo, aunque ni se movió como esperaban, ni mucho menos cantó ni una sola palabra.

"No me ha gustado que no hayas querido aprenderte tres frases"

Juan del Val emitió uno de los veredictos más negativos, aunque con golpe de ironía para apaciguar el momento: "Se nos ha advertido al principio de que Feliciano nunca había bailado... ¡Quién lo hubiera podido imaginar! ¿Verdad? ¡Gracias por divertirte! Menos mal que te has quitado la camiseta, porque, si no, te pongo un cero".

Bronca del jurado de ‘El Desafío’ a Feliciano López tras poner pegas a su reto: "No me ha gustado" / Antena 3

"Ha sido un poco descontrol. Y no me ha gustado que no hayas querido aprenderte tres frases", le afeó la otra miembro del jurado, avanzando que su puntuación sería muy negativa. Misma opinión tuvo Santiago Segura, que, directamente, le avisó que estaría en la parte más baja de la lista de la noche: "Lo valoro, pero no vas a estar entre los cinco primeros".