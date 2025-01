Sin duda, la noticia televisiva de la semana es el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco. Tras ser la sustituta de Sálvame y lanzar TardeAR, la presentadora de televisión regresa al horario matutino desde el próximo lunes, 3 de febrero, con El programa de Ana Rosa.

Belén Esteban sentencia el regreso de Ana Rosa a las mañanas de Telecinco / TEN

La vuelta de la presentadora madrileña a las mañanas no ha dejado a nadie indiferente, y mucho menos al programa de Ni que fuéramos shhh que no ha dudado en expresar su opinión sobre este estratégico movimiento de Mediaset.

Belén Esteban sentencia el regreso de Ana Rosa a las mañanas de Telecinco / TEN

“Nadie se atrevió a decirlo, pero yo lo voy a decir: ¿te vas a las mañanas para ver si levantas las audiencias?”

De hecho, ha sido Belén Esteban la que se ha lanzado a realizar varias preguntas a la que es su ex-jefa: "Nadie se atrevió a decirlo, pero yo lo voy a decir, y la tengo cariño. La frase que dijo ayer de lo de las mañanas, no es verdad. Lo de reforzar la franja de la mañana. Primero haz la tarde, pero claro, ¿te vas a las mañanas para ver si levantas las audiencias? No cariño, las mañanas no van ni tan mal. Lo que va mal son las tardes...", se lanzaba a comentar la ex-colaboradora de Telecinco.

“¿Crees que volverá a ser la reina de las mañanas?"

Tras esto, le preguntaban si se había puesto en contacto con ella: "No le he mandado ningún mensaje porque a mí nadie me ha mandado mensajes dándome la enhorabuena por empezar en Ten. Yo estuve en una cena con ella y con María y conmigo fue muy cariñosa. Y su marido también".

Finalmente, Kiko Hernández le lanzaba la pregunta clave: "¿Crees que volverá a ser la reina de las mañanas?". Belén, limandose las uñas, era tajante y desataba la risa de sus compañeros con su respuesta: "Negativo".

De esta forma, queda clara la opinión de la “Princesa del Pueblo”, que dentro de unos días dejará de competir con ella en el horario de las tardes. Aunque por el momento, TardeAR seguirá en antena con Frank Blanco y Verónica Dulanto como presentadores.