Tras el desafortunado comentario que tuvo en en redes sociales sobre la comunidad gitana, Agatha Ruíz de la Prada ha querido sentarse en el espacio de Telecinco, ¡De viernes!.

Agatha Ruíz de la Prada se sincera en ¡De viernes! tan su encontronazo con Lolita Flores: “He recibido amenazas” / Telecinco

"Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores”

De este modo, la diseñadora ha podido sincerarse y disculparse por los comentarios realizados en Instagram, y también pronunciarse sobre las incendiarias palabras de su actual pareja, José Manuel Díaz-Patón, contra Lolita Flores. "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así", llegó a pronunciar el abogado en defensa de su novia, queriendo restar importancia a la polémica de la semana y provocando la respuesta de Lolita desde TardeAR: "Desde el vientre de mi madre era famosa".

“No he sentido miedo, he sentido terror”

"Ha sido una semana horrible. Todo esto empezó tontamente, aquí en Telecinco. He recibido amenazas estos días, me he sentido super desprotegida estos días. El otro día tuve que comer en mi estudio, por primera vez en mucho tiempo, porque no me atrevía a salir de la tienda, todo lleno de periodistas", pronunció la diseñadora en los primeros minutos de programa, junto a Beatriz Archidona.

Era en su entrada a plató, tras la entrevista a Fabiola Martínez, cuando la diseñadora volvía a entonar el mea culpa. "Lo primero que quiero hacer es pedir perdón y lo segundo que quiero decir es que lo he hecho sin querer, es que ni me di cuenta. Si lo hubiera hecho, hubiera pedido perdón antes", espetó, visiblemente arrepentida.

"La verdad que yo he sentido miedo estos días. Miedo no, terror", pronunció la invitada en ¡De viernes!, sincerándose sobre su difícil semana. "Me viene la directora de la tienda corriendo y me dice ha llamado un señor, que dice que es el jefe de los gitanos, y ha dicho que vienen 40 gitanos a quemarte la tienda", reveló sobre las severas amenazas que ha recibido en los últimos cinco días. "De repente, me calmé y le llamé. Y oye, el tío más simpático que has visto en tu vida", apuntó Ruiz de la Prada, para su sorpresa.