Agatha Ruíz de la Parada desvela en ¡De viernes! el montaje amoroso de Carmen Lomana: “Intentó buitrear con él”

Este viernes, una de las protagonistas del espacio de Telecinco, ¡De Viernes!, ha sido Agatha Ruíz de la Prada. Su visita se debía a la polémica en la que se ha visto en las últimas semanas, en las que lanzó un comentario muy desafortunado acerca de la comunidad gitana.

Tras revelar las amenazas que ha sufrido en los últimos días y afear las palabras de su novio, José Manuel Díaz-Patón, contra Lolita, la diseñadora abrió un nuevo e inesperado melón en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta. Y es que, después de que el formato de corazón emitiese unas declaraciones de Carmen Lomana en las que criticaba la actitud del novio de Ágatha ante los medios de comunicación, Ángela Portero quiso lanzar una pregunta a la invitada. "¿Por qué Carmen Lomana le tiene tanta manía a tu novio?", cuestionó la periodista.

"No le salió bien y de ahí viene todo"

"Hay veces que se pasa de divertido" comentaba la diseñadora, y abadía “yo creo que ella intentó buitrear con él. De verdad, te lo juro", soltó, sin pelos en la lengua, Ágatha Ruiz de la Prada, revolviendo a todo el plató de sus asientos y dejando claro que no quería volver "el lunes a Telecinco" para matizar sus palabras.

Agatha Ruíz de la Prada se sincera en ¡De viernes! tan su encontronazo con Lolita Flores: “He recibido amenazas” / Telecinco

"No le salió bien y de ahí viene todo", prosiguió la diseñadora antes de entrar en más detalles. "En una broma de esas tontas de verano, estaban los dos solteros. Alguien les dijo ¿por qué no hacemos tal (un montaje) para salir en el ¡Hola!?. No sé si eso era de broma o si se habían tomado dos copas. Ahí ha existido algo y de eso viene todo esto", sentenció la invitada, ante la cara de circunstancias de los presentadores y colaboradores en plató.

"Carmen dice que no le conoce y que le ha visto una vez en la vida", replicó Beatriz Archidona, defendiendo la versión de Lomana. "¡Es mentira! Te lo digo", exclamó Ruiz de la Prada de forma rotunda, sosteniendo que ambos se conocían a través de un contacto en común de Marbella.

"Yo considero a José Manuel un tío superguapo, superalto y divertido. Hay veces que se pasa de divertido", concluyó la entrevista Ágatha, volviendo a incidir en que lo “importante” de su última aparición en televisión era volver a pedir disculpas por su desafortunado comentario que pronunciaba seis días antes en el programa Fiesta.