Piden el despido inminente de Víctor Sandoval por su comentario sobre Anabel Pantoja: "Es faltón"

Tras dos meses fuera del programa de 'Ni que fuéramos', Víctor Sandoval ha vuelto. El colaborador desapareció del espacio de TEN y Canal Quickie tras tener un fuerte enfrentamiento con Marta Riesco. Este miércoles, al sacar el tema de Anabel Pantoja y su hija hospitalizada, Víctor no ha tenido reparo en dar su opinión al respecto y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han incendiado con sus comentarios.

Anabel no le contesta

"A mí no me ha contestado", soltaba Víctor al escuchar a Kiko Hernández decir que había recibido un mensaje muy cariñoso de Anabel Pantoja contestándole a lo que él le puso cuando supo lo del ingreso de su hija. "Víctor de verdad hay una cosa importante que es su hija que está en el hospital", le recriminaba Belén Esteban.

"A mucha gente no le ha contestado", incidía Belén. "Pero a cada uno le duele lo nuestro", contestaba Sandoval. "Yo muchas veces la escribo y no me contesta y no pasa nada, hay que ser un poquito...", le replicaba Belén. "No, si yo ahora voy a tener empatía con todos, Empatía Sandoval me voy a llamar", soltaba de forma irónica el colaborador. Momento en el que tanto María Patiño como el resto de colaboradores reprochaban a Víctor su actitud, argumentando que Anabel está muy ocupada como para contestar a todas las personas.

"Víctor no quiero discutir", le advertía Belén Esteban al ver que su compañerono paraba de quejarse. "Ya te contestará si te tiene que contestar. Es que me voy a calentar. Hay algo más importante que contestar", incidía la de Paracuellos del Jarama.

"Que se vayan a tomar por saco"

La cosa no terminó ahí. El colaborador leyó las críticas que estaba recibiendo en el chat del directo y explotó. "Podéis dar la vuelta a eso, es que lo que estoy leyendo me pone de mal humor", pedía. "A los quickers no les podemos dar la espalda", le contestaba la presentadora. "A los quickers no, pero a los haters sí", incidía él. "No le podemos caer bien a todo el mundo y no por eso hay que menospreciar al resto", defendía Patiño. "Que se vayan a tomar por saco", exclamó al leer que los usuarios continuaban quejándose de su actitus en incluso, exigiendo su despido. Si es que son cuatro viejas amargadas o niñatas", señalaba él.

Guerra contra Antonio Albert

También traspasó el límite cuando conectaron con Antonio Albert, habitual colaborador que escribió un artículo negativo sobre él. "Debo ser la mariquita que tú nunca has querido ser y lo eres también. Eres el típico maricón que odia a los maricones", le recriminó Víctor. Ante este ataque, tanto la presentadora como equipo interno del programa riñieron al colaborador.

Pero lo peor venía durante la Quickie Ronda cuando Víctor Sandoval no se contenía y explotaba contra Antonio Albert, habitual colaborador por una crónica que escribió sobre él en agosto en el que según él le ridiculizaba interrumpiendo su speech. "¿Ha terminado el brote?", le preguntaba Antonio. "Yo no tengo ningún brote, los brotes se dictaminan en un centro psiquiátrico, igual usted debería estarlo. Cállese y ahora le contesto", espetaba Víctor antes de explicar que todo venía por un artículo que escribió Antonio Albert en el que le llamaba payaso y cuestionaba que alguien como él esté en televisión. María Patiño, incluso, tuvo que abandonar y dejar su puesto a Kiko Hernández porque se veía incapaz de poder controlar el debate.

Tras estos episodios, las redes sociales se llenaron de miles de comentarios sobre el comportamiento de Sandoval. "Estáis hundiendo el programa con esta actitud de Víctor Sandoval. Se vuelve un tostón monumental oírlo desquiciado que ni gracia tiene", escribe @/cuarzopop. "Victor Sandoval debería estar fuera de la televisión desde hace mucho tiempo. Es día tras días con un discurso homófobo y machista. La forma de frenarlo no es decir que pare en ese momento, sino que no vuelva. Que vergüenza que esta persona esté y vaya a estar en la pública", escribe @/xaviioller.

"No me cansaré de decirlo (y no es la primera vez). Lo de Victor Sandoval es de despido inminente. No aporta absolutamente al programa, da mala imágen al formato, es falton, grosero, un sinvergüenza, mal educado y muy repelente", publica @danny_gomez86 en X.