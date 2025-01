Javi Poves, el entrenador terraplanista, la lía en la COPE: “Sois un poco pringaos”

Nunca ha sido una persona a la que le gustara pasar desapercibida. La polémica le ha atraído y la ha buscado desde hace años. Pero después de un tiempo sin demasiados titulares, el exfutbolista y ahora entrenador Javi Poves parece que quiere recuperar días de gloria. El que en su día fuera denominado como ‘el exfutbolista del 15-M’ tuvo una sonada bronca con el vicepresidente del Cacereño hace unos días, después del partido que se disputó en tierras extremeñas entre el equipo local y el que ahora preside y dirige Poves: el Colonia Moscardó.

Eso ha hecho que los medios (siempre ansiosos por encontrar un titular jugoso) le vuelvan a llamar. Y eso a Poves le encanta. Por ello, cada vez que le ponen un micro delante no duda en soltar todo lo que se le ocurre. Y, ¡gualá!, viral otra vez.c

Esta vez ha sido en El Partidazo de COPE, presentado por Juanma Castaño. Fue éste quien le preguntó si seguía siendo terraplanista, y su respuesta no tiene desperdicio (o más bien no hay por dónde cogerla). Esto es lo que dijo:

“Hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte es imposible. O hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos es imposible. Es plana, sin ningún tipo de duda, a lo mejor me podéis decir que estoy chalado. Pasarán los años, estoy totalmente seguro, porque al final la verdad sale a la luz, pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo. Sois un poco pringaos”.

“¿Lo dices en serio?”, le replicó Castaño. “Sí, sí, absolutamente”, reiteró convencido el terraplanista.

¿Quién es Javi Poves?

Javi Poves (Madrid, 1986) era en 2011 un prometedor futbolista del Sporting de Gijón. Pero, un año antes de que terminara su contrato, decidió dejar el fútbol. En una entrevista en La Nueva España relató su decepción con el balompié: “Todo es dinero, está podrido y te quita un poco la ilusión", y con el sistema social en el que vive reconociéndose como "antisistema".

“El miércoles quedé con una amiga en un bar y no sabía que estaban dando España-Italia. No siento necesidad, pero un partido no hace mal, el problema es pasar hora y media viendo un informativo de deportes, luego el partido y el pospartido”, apuntó.

Y agregó: “He triunfado en el fútbol. He vivido de él mientras hay millones de personas en todo el planeta que juegan sin ganar un euro. No he estado en la selección o en un club grande, pero he vivido bien, y eso tiene mucho mérito”.