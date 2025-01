El desastre estético que ha sufrido la ex de Matamoros: "Te va a salir barba"

Si te hablamos de la ex de Matamoros, ¿quién te viene a la cabeza? No, no nos referimos a Makoke, sobre todo, porque no hablamos de Kiko sino de su hijo Diego. La expareja de la que hablamos es Estela Grande, que hace ya años se desvinculó del clan después de varios años de relación con Diego Matamoros. La influencer y también modelo es asidua en sus redes sociales para explicar sus tendencias y sus trucos de belleza. Y este último aspecto es el que ha desatado la polémica.

Parece que ya ha superado sus problemas de salud mental que le apartaron de la televisión y ahora cada vez es más activa en Instagram:

Su tratamiento estético que se hace públicamente mientras graba un vídeo ha servido para llevarse un montón de críticas, sobre todo, porque "vaya ejemplo para las más jóvenes, ahora todas las niñas querrán hacerse esa locura". Se trata del dermaplanning.

¿Qué es el dermaplanning?

Se trata de un tratamiento estético que puedes realizarte en una clínica e incluso que puedes practicarte. Es una especie de exfoliación de la piel pero muy potente ya que es necesario utilizar una especie de bisturí para retirar el vello facial y la parte más superficial de la piel, es decir, la epidermis. Aunque ella asegura que "mi piel queda brillante y estupenda", raspar las células muertas así como "retirarme toda la pelusilla de la cara".

Las críticas no han tardado en llegar: "Esto es de locos, te va a salir barba", le advierten sus seguidores. Ella, pese a todo, sigue adelante: "Mentira, no te va a salir ni más fuerte ni más negro, eso son solo mitos", defiende la influencer. Con el tiempo lo comprobará.