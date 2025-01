Acercamiento entre Isa Pantoja y Kiko Rivera: "Me tocó el corazón"

El ingreso hospitalario de Alma mantiene en vilo a toda la familia Pantoja. Aunque la pequeña ha experimentado una mejoría y ya ha salido de la UCI, continúa en planta. La preocupación por el estado de salud ha sido máxima por parte de todos los familiares, amigos y conocidos de la pareja que Anabel Pantoja forma con David Rodríguez.

Tanto Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pi han estado acompañando a Anabel y transmitiendo sus mensajes de ánimo. Y su reunión ha dado pie a rumores sobre una posible reconciliación familiar.

Isa Pantoja no quiere hacerse ilusiones

Isa Pantoja ha vuelto a televisión y ha contado cómo fue su encuentro con Kiko Rivera en el hospital cuando ambos viajaron a Gran Canaria para estar al lado de Anabel Pantoja. Y, para sorpresa y alegría de todos, lejos de mirar para otro lado, los dos hermanos se han dado un emotivo y sentido abrazo. "Algo que habría dejado muy tocado al Dj, que estaría reflexionando acerca de la posibilidad de reconciliarse con su hermana", según informan desde Europa Press.

Eso sí, no ha vuelto a haber ningún acercamiento desde su encuentro en el hospital: "No le quiero dar más importancia de la que tiene y no quiero abrir un melón. Sí que le vi, se acercó a mí y me pareció un gesto súper bonito, me tocó el corazón", ha confesado, apostillando eso sí que está sensible por su embarazo.

"No fue un encuentro más allá, pero me quedo con lo bonito, que hay momentos en los que hace falta un beso, una muestra de cariño... No significa mucho menos que vayamos a reconciliarnos ni nada. Estuvimos para Anabel, él lo ha dicho, y quiso dejar de lado en ese momento lo demás y tuvo ese gesto hacia mí y se lo agradezco porque el cariño que le tengo sigue por mucho que haya pasado", ha confesado sin querer hacerse "ilusiones". "Lo dejo ahí, que le vaya genial y que sea súper feliz con su familia".