Tienen que parar a Víctor Sandoval contra Antonio Albert: “Límpiate la nariz”

Llevaba dos meses fuera del plató de 'Ni que fuéramos Shh', por su acalorada bronca con Marta Riesco, en la que llegó a decirle: "Por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas". Ayer reapareció, y, por lo visto, Víctor Sandoval parece que está deseando que le vuelvan a apartar de las cámaras. “Desagradable y ofensivo” es lo más flojo que le han dicho los usuarios de X.

La primera calentura del colaborador de Canal Quickie fue por Anabel Pantoja. “A mí no me ha contestado”, dijo Sandoval. A lo que Belén Esteban contestó que lo importante era su hija, que está en el hospital. “A cada uno le duele lo suyo”, replicó Sandoval, y Esteban siguió contemporizando, y restándole importancia a que, en su situación, no conteste algunos mensajes. Entonces Sandoval se encendió del todo y dijo: "No, si yo ahora voy a tener empatía con todos, 'Empatía Sandoval' me voy a llamar". Esto ya dejó la imagen de Sandoval muy dañada, pero fue a peor. El programa conectó con Antonio Albert, que, recientemente, publicó un artículo criticando a Sandoval. Albert afirmó que los hechos estaban confirmando sus palabras y que estaba incluso peor de lo que parece.

“Eres el típico maricón que odia a los maricones”

Como un basilisco, Sandoval se levantó y fue hacia la gran pantalla en la que se veía la cara de Andreu diciendo: “A mí no me insultes. Lo que acabas de decir lo vas a tener que decir en un juzgado”. Al llegar a la pantalla le dio un beso a la misma y terminó: “Límpiate la nariz”. Toda la escena estuvo acompañada por detrás con los gritos de María Patiño pidiéndole a Sandoval que parara: “Ya, ya, ya, ya”, repetía la presentadora.

Poco después, la escena con Sandoval hablándole a la pantalla se repitió. En esta ocasión, le espetó a Andreu lo siguiente: “Debo ser la mariquita que tú nunca has querido ser, y lo eres también. Así que fíjate por dónde. Eres el típico maricón que odia a los maricones como yo”. “¡Víctor, ya”, le gritaban desde plató, antes de que volviera a intervenir Patiño: “El discurso está fuera de lugar".