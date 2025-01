Jeimy habla de los mensajes que le enviaba Carlo Costanzia cuando Alejandra Rubio estaba embarazada

Jeimy está dando de qué hablar en GH Dúo y no se corta ni un pelo en hablar sobre la abrupta ruptura con Carlo Costanzia y la sorprendente noticia de embarazo de Alejandra Rubio. Jeimy ha revelado en la casa de Guadalix cómo se enteró de que Carlo iba a ser papá junto a la hija de Terelu Campos.

"Todo fue muy rápido, nuestra relación se acabó y cuando lo dejé yo tenía que pasar mi duelo y él el suyo. Esto pasó el 23 de enero y el 13 de febrero ya salía en una revista que estaba con Alejandra", le confesaba Jeimy a su compañera de concurso en un momento de lo más relajado en la casa de Guadalix. "No teníamos nada pero me seguía escribiendo, ese día me había escrito a la 1 de la tarde diciendo que no se podía creer lo que nos estaba pasando, que siempre me iba a guardar en su corazón. Me sentí que estaba haciendo la tonta" añadía la concursante.

Carlo Costanzia. / TELECINCO

"Yo nunca supe de Alejandra"

En cuanto a la nueva etapa que están viviendo Alejandra y Carlo como padre, Jeimy le contaba a Marieta cómo se enteró ella de la noticia de la paternidad: "Cuando salió lo del embarazo me levantaron a las 9 de la mañana con más de cien mensajes diciendo que estaban embarazados. Me sorprendió igual que a vosotros pero yo no tenía nadad que decir de eso".

En cuanto a su periplo por algunos programas de televisión, la joven explica los motivos que le llevaron a hablar sobre su vida privada al lado del hijo de Mar Flores: "Yo intenté explicar en los programas que yo nunca supe de Alejandra, yo no tenía pruebas de que estuviera solapando las dos relaciones, yo no ví mensajes de Alejandra en ningún momento".