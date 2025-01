La pasada noche, Arturo Valls fue uno de los invitados estrella al espacio de David Broncano en TVE, La Revuelta. El cómico español acudió para presentar su cortometraje “El tono”, con el que está nominado a los Premios Goya que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Asimismo, el invitado apareció en el plató del programa nates de ser llamado por el presentador: “Te iba a presentar yo ahora. Esta mañana me han dicho que venías para estar 3 minutos e irte. No me la vas a hacer”, ha comenzado señalando Broncano.

“Sabes que yo no tengo derechos a hacer esas cosas porque tengo el carné del El Hormiguero. Yo soy platino, y puedo ir a El Hormiguero o el programa que yo quiera. De hecho, vengo de Telecinco y no se han enterado. Mi excusa para venir era el trono. Yo quería que estuvieras entrevistando a alguien” comenzó Valls haciendo una referencia clara a los rivales de La Revuelta.

La inesperada confesión de David Broncano a Arturo Valls en La Revuelta: “Me propusieron hacerme Only Fans” / TVE

Este ha sido el momento en el que Broncano le ha preguntado: “¿Ibas a El Hormiguero?”, lo cual ha negado el invitado. A mí me gustaría que fueseis a la vez a ambos programas. Ellos lo hacen siempre en directo y nosotros no”, ha añadido el presentador nacido en Galicia, a quien le ha respondido después Valls: “Sí, sí, bueno, casi pasó una vez con Jorge Martín”.

A posteriori, y en medio de confesiones entre ambos, Broncano le ha hecho una confesión al invitado: “A mí me propusieron una vez hacerme OnlyFans”, llevando también a Grison a admitir que también se lo llegaron a proponer a él en redes sociales. Ambos han reconocido que se negaron a hacerlo.