Incendio en redes por las palabras de Laura Escanes sobre la diferencia de edad en las relaciones: “No son horizontales”

Laura Escanes se ha ganado un hueco en el mundo de la comunicación gracias su podcast Entre el cielo y las nubes, el cual utiliza como mecanismo para desmentir bulos, polémicas de las redes sociales y mensajes tóxicos que incitan al odio.

En la última entrega, la joven catalana ha podido conversar con el psicólogo Arun Mansukhani. La charla ha tocado diversos temas, siendo uno de los más controversiales la mentalidad en las personas en pareja. “Una relación con diferencia de edad no es una relación horizontal”, ha pronunciado la modelo, indicando que se trata de un impedimento para que los individuos que conforman una relación no caigan en la sensación dependencia ni dominio y prioricen la ayuda mutua.

“Por lo menos, es más difícil que lo sea. Es posible que haya personas con diferencia de edad que sean capaces de ‘horizontalizar’. O es posible que haya gente con diferencia económica que sean muy capaces de dejar el dinero aparte y tener una relación horizontal”, expresó Mansukhani, a lo que Escanes añadió que “son elementos externos que ya, a priori, pueden dificultar un poco más esa relación”.

“Cuando estabas con Risto te parecía lo más”

La caja de comentarios se ha llenado de personas que han sentido sus palabras como un ejercicio de hipocresía. “Lo que me parece feo es que extrapoles y utilices como norma tu propia experiencia. Me refiero, cuando estabas con Risto (22 años mayor que ella), las relaciones de diferentes edades te parecían lo más y las llevabas por bandera; y ahora porque a ti no te haya salido bien la relación con Risto, consideras que las relaciones con diferencia de edad no son relaciones sanas. Vas de un extremo al otro, no analizas de manera objetiva”, ha aseverado una usuaria, aunando la indignación de otros tantos.

Pero allí donde hay hueco para el odio, hay resquicio para la luz y la comprensión. “Me parece muy valiente que abordes este tema en concreto con todo el daño, el hate y la persecución que ha supuesto para ti en concreto. Y también, el análisis que haces”, ha apuntado otra persona, recibiendo numerosos likes de apoyo que reflejan un brote de verde empatía entre un campo de negros comentarios.