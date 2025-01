Cristina Pedroche estalla en sus redes sociales tras lo ocurrido con una de sus publicaciones: "Qué pena das"

Cristina Pedroche no puede más y ha acabado estallando en sus redes sociales tras lo ocurrido con una de sus publicaciones: "Qué pena das". Y es que la presentadora, como ella misma señala, es muy criticada cuando habla sobre su maternidad. Y por eso decidió compartir uno de los comentarios negativos que recibió tras comentar que había colaborado con un blog sobre maternidad. "No eres la única madre del mundo, qué pena das", le dijo un usuario en respuesta a su publicación.

Cristina Pedroche comenta que, además de recibir un buen número de comentarios positivos, "también tengo bastantes de este estilo, pero me parecen tan ridículos que no quiero darles mucho protagonismo. De verdad, antes de mandar un mensaje deberíamos pensar dos veces (o tres) qué pretendemos conseguir con ello. Es que por muchas vueltas que le doy os juro que no entiendo qué ganan". No es la primera vez que Cristina Pedroche hace referencia a esos comentarios, incluso fueron el centro del spot que la presentadora hizo para las campanadas en Antena 3 donde, ataviada como una superheroína, se iba encontrando con personas que la criticaban en las redes sociales y a las que hacía desaparecer su teléfono móvil.

En el panorama televisivo español, pocas figuras han logrado captar tanto la atención del público como Cristina Pedroche. Esta presentadora y actriz se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión, especialmente en su papel en Antena 3. Su carisma, versatilidad y conexión con el público la han colocado en un lugar privilegiado dentro del entretenimiento. Cristina Pedroche comenzó su carrera en el mundo de la televisión como reportera en el programa "Sé lo que hicisteis..." en La Sexta, donde rápidamente destacó por su espontaneidad y simpatía. Este programa marcó el inicio de su ascenso en la televisión, y fue allí donde comenzó a forjar su estilo característico que combina humor, naturalidad y cercanía con el espectador.

Ascenso en Antena 3

El verdadero salto a la fama de Cristina Pedroche se produjo con su incorporación a Antena 3. En esta cadena, ha participado en numerosos programas, consolidando su posición como una de las presentadoras más queridas de España. Uno de los momentos que la catapultó a la fama fue su participación en las campanadas de fin de año, un evento televisivo de gran tradición en España. Desde su debut en las campanadas de 2014, donde sorprendió al público con un vestido que generó una gran repercusión mediática, Pedroche se ha convertido en un elemento fijo de esta celebración. Su presencia en este evento es esperada con gran expectación cada año, y la elección de su vestido se ha convertido en un fenómeno social que genera debates y opiniones en las redes sociales y medios de comunicación.