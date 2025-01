Preocupación por el estado de salud de Ana Herminia: "No está en condiciones"

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr y, por tanto, nuera de Bárbara Rey, no atraviesa su mejor momento. Y no por su expulsión de la casa de GH Dúo o por la polémica de la vedette con el rey emérito, sino por un tema mucho más delicado: su salud. El pasado domingo, tanto Ana Herminia como Ángel Cristo daban plantón a Telecinco. Ninguno de los dos acudió a su cita con el programa en el que han estado trabajando durante varias semanas.

De hecho, fue la semana pasada cuando la audiencia decidió expulsar a la nuera de Bárbara Rey con más del 70% de los votos. Una expulsión que puede deberse a la falsa y grave acusación de agresión que promovió la exconcursante contra Javier Mouzo. Un hecho que la llevó a protagonizar un fuerte encontronazo en plató con Vanessa Bouza a su llegada a Telecinco.

"No es que no quiera venir, es que no puede"

Pero tras el plantón del pasado domingo, Ana Herminia ha vuelto a ausentarse durante el programa de anoche y su no presencia no ha pasado desapercibida para el público. Eso sí, quien ha estado presente en el plató ha sido Ángel Cristo. Y el hijo de Bárbara Rey ha querido dar explicaciones. "Ana no ha podido venir a plató, no está en condiciones, sigue igual, con la crisis de hipertensión, no es que no quiera venir, es que no puede", argumentaba Ángel Cristo.

El hijo de la vedette se ha mostrado muy preocupado por el estado de su pareja: "Se aparta del foco mediático porque es lo mejor para ella, ahora se encuentra mal, lo principal es la salud de ella y la de mi hijastra, su hija, ella también está pasando por un momento complicado debido a la exposición mediática".

Ana Herminia "se va a retirar"

"Yo estoy preocupado por ella, muy preocupado, estos días solo estoy cuidándola". Por este motivo, tal y como informó el propio Ángel Cristo Jr, de momento no aparecerá en televisión: "De momento ella se va a retirar del foco mediático".