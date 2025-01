Lo que ha ocurrido por primera vez en las redes sociales de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ya ve la luz. El ingreso de su hija Alma en la UCI le ha hecho ver la vida de otra manera, lejos de las redes sociales y las pantallas, ya que lo único que le importa en este momento es la salud de su pequeña. Pese a todo, es consciente del apoyo recibido por gente que ni siquiera conoce así como una larga lista de personajes populares que le han mostrado su respaldo a pesar incluso de no llevarse bien con algunos.

Hace unos días publicaba en Instagram un comunicado para tranquilizar a sus seguidores. En él se mostraba esperanzada y, sobre todo, agradecida:

COMUNICADO ANABEL PANTOJA "Hace 11 días se paró mi vida. Pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos. Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino. Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes…Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad, sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza. Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija", asegura en su texto.

Mensaje de apoyo de famosos

Sofía Suescun ha sido una de las primeras en mostrar públicamente su cariño a la sobrina de la tonadillera: "Un beso enorme y todo nuestro amor". La propia Paula Echevarría, que no acostumbra a intercambiar mensajes públicos con Anabel, también lo hacía: "Me alegro de corazón de que vaya mejor, ánimo". Aurah Ruiz, que bien sabe lo que es tener un hijo enfermo, le envía también sus mejores deseos: "Ánimo, familia, fuerza, paciencia y mucho amor". A la lista de personajes se suma Fani Carbajo, que también ha sido madre de una niña recientemente: " Bastante paciencia has tenido... ya te encargarás tú de contar lo que quieras cuando estés en casa, porque si estás mal por tu bebé no ayuda más estrés añadido". El propio Antonio Canales se añade la lista: "Un abrazo bien apretaíto" e incluso Susana Megan: "Muchísimo ánimo y un abrazo enorme".

Sin críticas por primera vez

Si hay algo que sorprende en esta primera publicación de Anabel tras días sin dejar rastro en sus redes sociales -lo que evidenciaba que algo realmente malo estaba pasando con su hija- ha sido que los comentarios están exentos de críticas. Por primera vez, nadie se ha atrevido a hacerlo y ha primado el respeto. Ninguna alusión como en otras stories como que "parece que eres la única madre en el mundo" o "ya estamos montando el drama". La empatía ha reinado por primera vez en una publicación de Anabel Pantoja.