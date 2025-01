Nagore Robles da un paso definitivo con su pareja

Nagore Robles atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Tras anunciar en sus redes sociales que había encontrado en Madrid la casa de sus sueños y que procedía a hacerse con ella como propietaria, la exnovia de Sandra Barneda ha recurrido a la misma plataforma para ir dejando pinceladas de lo que parece ser su nueva ilusión. Se trata de la formalización de su relación con la joven tiktoker y creadora de contenido Carla Flila. Tras no atraverse ninguna de ellas a ponerle nombre ni etiquetas a la relación, ahora ya lo hacen sin ningún problmea. Su novia es ya un imprescindible de su Instagram. La última vez, con motivo de un viaje a Lanzarote del que ha hecho testigos a sus seguidores.

"Lanzarote con ella", escribía la influencer en Instagram en un carrusel de fotos en las que se ve a ambas disfrutando de un día de playa.

Nueva ilusión

Un viaje a Lanzarote ha sido la última demostración de que están dando pasos ajigantados para afianzar su historia. Sin embargo, en el caso de Nagore Robles, esta no ha dudado también en aprovechar el momento para lanzar a Anabel Pantoja un mensaje de ánimo en sus horas más bajas ya que la sobrina de Isabel Pantoja ingresaba a su hija Alma en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema de salud cuya naturaleza aún no ha trascendido.

Las reacciones

Aunque hay mil comentarios que felicitan a la pareja y hablan sobre lo guapas que son ambas, otros muchos van donde más duele: "No sabía que Nagore tuviera una hija...". No sabemos si realmente lo ha escrito desde la inocencia, pero lo dudamos mucho. Sobre todo cuando le contestan "si te muerdes, te envenenas, qué mala es la envidia". Otros, en cambio, se han tomado el comentario al pie de la letra hasta el punto de aclarar la ironía: "No tiene hijos, será su sobrina".

Gran Hermano

Nagore Robles se dio a conocer en la undécima edición de Gran Hermano, una temporada que marcó un éxito en audiencia y propulsó la carrera de la presentadora vasca. Su participación en reality shows no se limitó a eso; en 2011, ya como personaje famoso, se sumergió en Acorralados: Perdidos en el Bosque, una versión anterior del actual "Pesadilla en el Paraíso". La victoria en el programa incrementó su presencia en la televisión y allanó el camino para colaboraciones en programas como El Programa de Ana Rosa y Mujeres, Hombres y Viceversa, llegando incluso a presentar este último en sustitución de Toñi Moreno durante su baja por maternidad.

Su incursión más reciente como presentadora fue en la segunda temporada de "Pesadilla en el Paraíso", una experiencia que se vio truncada prematuramente debido a los bajos índices de audiencia.

En la actualidad, Nagore utiliza sus redes sociales como plataforma para compartir sus experiencias diarias. Una publicación reciente llamó especialmente la atención de sus seguidores, en la cual detalló los avatares de su día, marcado por circunstancias desfavorables. "Hoy he tenido un día fatal, me desperté a las cuatro de la mañana, me dolían las piernas por el esfuerzo que estoy haciendo para la próxima carrera, y mi mente no podía dejar de divagar, pensando en mil cosas a la vez".