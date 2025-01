Fitur, la mejor feria para preparar viajes... y futuros matrimonios

Cada año, son miles y miles las personas que se acercan a Madrid para visitar FITUR, la feria de viajes por excelencia del país. Algunos buscan destinos locales, otros apuestan por cruzar el charco... O simplemente pasan por los diferentes 'stands' para conocer un poco más de sitios a los que nunca viajarán. Lo que es poco usual es lo ocurrido durante el primer día de su 45ª edición, que ha sido inaugurada por los Reyes de España en un acto al que han acercado gran parte de los representantes políticos del país y de cada una de las Comunidades Autónomas, incluido Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Pero no, no ha sido el 'stand' castellano y leonés el que se ha llevado los focos en estas primeras horas de feria. El protagonismo, como el propio presidente de la región protagonista ha compartido en sus redes sociales, ha recaído en Andalucía. En un vídeo que comienza con ciertas dudas por lo inesperado de lo ocurrido, el empresario Diego Bernal (el novio) no ha tardado en hincar rodilla y sacar un anillo para proponerle matrimonio a Paloma Valencia (su pareja). La algarabía de los presentes hace imposible escuchar la respuesta afirmativa de la futura esposa, aunque el abrazo entre ambos hace pensar en un final feliz.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha aprovechado su publicación en X -antiguo Twitter- para felicitar a la pareja por su próximo casamiento, así como para vender las bondades de su comunidad autónoma al mundo. "Se han rendido hoy al flechazo de Andalucía en nuestro stand. Andalucía enamora.", ha señalado el mandatario de la región que debería iniciar el próximo año el siguiente ciclo de elecciones. Al menos, si nada cambia a nivel estatal ni autonómico en los próximos meses, una apuesta aventurada ante la turbulenta situación política del país durante la última década.

Fitur, un escaparate único

Fitur, nombre comercial de Feria Internacional de Turismo, es el primer evento de estas características que se celebra cada año en el mundo. Este hecho ha servido para posicionar a Madrid como la capital mundial del turismo durante una semana a lo largo de sus 44 ediciones precedentes, como se espera que también ocurra este año entre el 22 y el 26 de enero. Para ello, cuentan con 69.000 metros cuadrados de zonas de exposición, con áreas dedicadas a distintos lugares -nacionales e internacionales- así como a formas de viajar u ofertas destinadas a segmentos concretos de la población.