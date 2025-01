El duro y criticado ataque de Adara Molinero en GH Dúo: "Es un despojo humano"

Álex Guita podría ser el próximo expulsado de GH Dúo, ya sea por decisión de la audiencia o por decisión propio. El exnovio de Adara Molinero ha activado el protocolo de abandono porque no quiere seguir viviendo en la Casa de Guadalix una semana más. De hecho, el entrenador personal ha pedido a la audiencia ser el próximo expulsado porque ya no aguanta más en su primera experiencia en un reality. Así las cosas, la expulsión se decidirá entre Álex Guita, Manuel y Maica.

Una "montaña rusa" de celos y amor

Al igual que lo hicieron previamente José María Almoguera y Ana Herminia, Álex Ghita se ha abierto en canal en la 'Curva de la vida' de GH Dúo revelando los detalles que más han marcado su existencia. Y además de relatar cómo fueron sus complicados inicios en España tras una infancia marcada por la ausencia de un padre y por las estrecheces económicas en su Rumanía natal, se ha acordado de Adara y ha hablado de los celos que la influencer tenía de su relación con Carla Barber. "A ella le tocó vivir cuando a mí se me rompió el corazón. Con Adara yo nunca había vivido el amor de esa manera, como una montaña rusa que me dejó muy marcado. Lo nuestro pasaba de los lloros a hacer el amor", ha confesado. En este sentido, cabe recordar que Adara Molinero aseguró que sorprendió a Álex Guita tonteando con su íntimo amigo Jonan Wiergo.

"Pedía a las chicas que entrenaba que fueran vestidas de otra forma"

"Justo cuando yo empiezo con Adara, ella se creía que Carla tenía algo en contra de ella, pero no lo tenía en absoluto. Tuvimos una recaída muy fuerte en el momento que yo asisto al cumpleaños de Carla Barber. Estaba insegura, me dio a elegir entre las dos y cuando fui a su cumpleaños me dejó de seguir, borró nuestras fotos y subió vídeos bailando con otros. En ese momento me dijo: 'Alex, si sigue en tu vida, no continuaré contigo porque no me estás dando mi lugar'. Sabía que no era bueno lo que hacía, pero cuando estás enamorado no funciona el raciocinio y me arrepentiré toda la vida. Me dolía que ocho meses tan bonitos hayan acabado de esa manera" ha reconocido, asegurando que los celos de la 'reina de los realities' llegaban hasta el punto de pedirle que las chicas a las que entrenaba "fueran vestidas de otra forma o que no las entrenase".

"No tiene nada, no sirve ni para estar en la casa de Gran Hermano"

Una 'curva de la vida' a la que Adara, presente en el plató de 'GH Dúo', ha reaccionado arremetiendo como nunca contra Ghita, al que ha llegado a calificar de "despojo humano": "Me persigue continuamente, no puede dejar de contar intimidades. Que deje de hablar de mí. Supuestamente era la curva de su vida y ha hablado más de mí que de su vida" ha sentenciado.

"Y otra cosa que me está tocando las narices, que este señor dice que yo estaba desesperada por tener un hijo con él. No sé qué tiene, ¿es rico? ¿Tiene carisma? ¿Es gracioso? ¿Es guapo? No tiene nada. No sirve ni para estar en la casa de Gran Hermano. ¡Es un despojo humano!", ha sentenciado. Sus duras palabras han sido criticadas por algunos de los seguidores. "Su peor enemiga es ella misma. Déjala hablar, y ella sola se destruirá".