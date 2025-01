Un conocido de La Revuelta pasará de nuevo por quirófano: "Me tienen que volver a operar"

Si hace unos meses preguntásemos por Detective Murciano, pocos sabrían de quién hablamos. Sin embargo, su participación en La Revuelta de David Broncano aupó a este estudiante del grado de FP de Vídeo, DJ y Sonido haciéndolo famoso y multiplicando sus seguidores en las redes sociales, donde es muy activo. Ahora sus seguidores están muy preocupados por su estado de salud tras su última publicación en las redes: "Me tienen que volver a operar".b

Y es que este joven no tiene ningún problema en compartir en sus redes sociales todo lo que rodea a su vida, y también lo que padece. "Tengo una enfermedad llamada Xeroderma Pigmentoso, que me hace 2.000 veces más sensible a la luz ultravioleta y propenso al cáncer de piel (me han operado 50/60 veces de eso en mi vida de melanomas y similares). Es una enfermedad genética, el gen que repara la piel de los rayos UVA no funciona. Os recomiendo no buscar fotos de casos ni la esperanza de vida que tiene", compartía en diciembre en su perfil de la red social X (extinta Twitter) en respuesta a un "hater".

"Me han encontrado una cosa en la cara y otra en el pecho"

Pues ahora ha tenido una recaída, al menos por lo que cuenta en su perfil de X. "Chavales, me tienen que volver a operar, me han encontrado una cosa en la cara y otra en el pecho, al lado del hombro derecho, de aquí a 2/3 semanas me operan. seguiremos informando jeje.". Una publicación difícil con la que ha recibido el cariño de sus seguidores.