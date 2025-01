Bertín Osborne planta a Gabriela Guillén en el esperado juicio por la paternidad de su hijo: "Se ha hecho justicia"

Por fin llegó el esperado juicio por la paternidad de Bertín Osborne... sin Bertín Osborne. Uno de los mayores culebrones mediáticos de los últimos años llega a su fin sin uno de los principales actores protagonistas: Bertín Osborne. El popular cantante de rancheras ha dado plantón a Gabriela Guillén en los Juzgados de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Este miércoles, se ha celebrado el ansiado juicio para certificar la paternidad de Bertín Osborne con el hijo de Gabriela Guillén a pesar de que se trata de "un tema de filiación en el que deben comparecer las partes", según ha explicado la procuradora de Gabriela Guillén.

Si bien Bertín Osborne dio marcha atrás y reconoció en un comunicado el pasado mes de junio que el hijo era suyo, tras la denuncia de Gabriela Guillén la vía judicial ha seguido su curso hasta el día de hoy. En este sentido, cabe recordar que Bertín Osborne no felicitó al pequeño por su primer cumpleaños. Algo que no sorprendió a Gabriela Guillén, quien esta mañana tras la salida del juzgado ha confirmado que ya es oficial la paternidad del presentador y cantante: "Ha salido todo muy bien. Sí, sí, ya está resuelto, ya está todo solucionado".

Sobre su sonada ausencia, Gabriela Guillén no se ha mostrado sorprendida: "¿Lo esperabais vosotros? Yo no espero nada. Yo creo en la justicia y se ha hecho justicia (...) "A mí lo que me gustaría es estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz y lo que merece".

¿Pensión de manutención?

"Eso todo lo deliberará la justicia. Yo eso no lo sé, ahora mi abogado me informará de todo y eso lo estipulará el juez", ha respondido Gabriela Guillén sobre las preguntas de los periodistas sobre si a partir de ahora Bertín Osborne tendrá que pagarle una pensión de manutención a su hijo. La esteticien tampoco sabe si se establecerá un régimen de visitas para que el niño pueda ver a su padre.

Bertín Osborne / EUROPA PRESS

"No era necesaria" la presencia de Bertín Osborne, dice su abogado

El abogado de Bertín Osborne, Juan Moral, ha salido en defensa de su representado para justificar su ausencia: "No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos y que el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez y la señoría, dicte una sentencia reconociendo los hechos, pero no era necesario toda vez que desde el principio lo ha venido admitiendo y así lo hemos hecho" ha aclarado. Sobre el posible régimen de visitas o una pensión de manutención, el abogado del artista se ha mostrado tajante: "La jueza en eso no va a entrar porque no se pedía en la demanda. Lo que ha fijado es lo que se pedía en la demanda, que es el reconocimiento de filiación del menor, del niño como hijo de él, y es lo que acordará su señoría cuando dicte la sentencia".