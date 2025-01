El bebé de Sofía Suescun: lo cuenta todo

El embarazo de Sofía Suescun y Kiko Jiménez es un tema que gusta a sus seguidores. Muchos de ellos están deseando que anuncien la noticia, un embarazo que parece no llegar aunque los dos han confesado su deseo de ser padres en algún momento. Su físico, su vientre y sus comidas o bebidas son vistas al detalle por quienes interpretan un indicio de gestación en cada fotografía. Este texto también ha podido alimentar la esperanza a más de uno: "Bebé de mamá, ¿en qué momento te has hecho tan grande? Cada día con ella es especial, no os podría explicar cuánto significa para mí, la amo con toda mi alma".

Pero no, no se trata de un bebé sino de su perrita Luna, la verdadera reina de la casa:

A mayores, cada vez que alguien ha puesto la lupa en su estado físico para hablar de embarazo, la propia Sofía ha salido al paso. La hija de Mayte Galdeano determina que "por desgracia, hay muchos problemas de alimentación como para que vengáis a cuestionar el cuerpo de una persona con este tipo de comentarios, hacéroslo mirar, por favor", pide.

Su deseo de ser padres

Aunque ni ella ni Kiko Jiménez ocultan que quieren ser padres, lo cierto es que aún no ha llegado ese momento. María Patiño fue la primera en lanzar un posible embarazo de la pareja hace unos meses y desde entonces les llueven las especulaciones y todas las miradas se centran siempre en su vientre. Sin embargo, la representante de la influencer, Susana Uribarri, salió al paso del bombazo de María Patiño para desmentir tal estado de gestación. No obstante, a muchos periodistas de la prensa del corazón esta negativa les recuerda a Alejandra Rubio, cuando durante un tiempo prudencial lo negó hasta poder anunciarlo públicamente, eso sí, a golpe de talonario.

En cualquier caso, ella sigue su vida y, por supuesto, da debida cuenta de ello en sus redes sociales. Sus publicaciones siguen reflejando ese deseo de sus seguidoras por verla como mamá: "Pues tienes cintura de embarazada...", dicen en sus comentarios.