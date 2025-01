Telecinco retira el veto a Belén Esteban: vuelve a hablar de ella

En Telecinco se puede volver a pronunciar el nombre maldito: Belén Esteban. Al menos eso es lo que han asegurado en 'Ni que fuéramos Shhh', el programa de Canal Quickie presentado por María Patiño. Allí, uno de los colaboradores ha asegurado que, no solamente en 'Socialité', sino que en todos los programas de la cadena se ha quitado ese veto a mencionar a Belén Esteban. Porque antes, agregó, “los periodistas tenían miedo a mencionarla, y se ha dicho que no, que pueden decir sin problema Belén Esteban”.

“Un gran logro en lo social y en lo político social”, comentó Kiko Matamoros. “Qué pena que la audiencia no haya respaldado con más apoyo y con más interés ese levantamiento del veto”, añadió. Fue Lydia Lozano la que más se extendió: “Claro, porque ahora interesa. Es alucinante, ahora Belén es la persona más allegada a Anabel Pantoja. O sea, ahora quitan el veto porque les interesa. Por si de repente a Belén se le escapa algo, dice algo, o se puede comentar algo en el plató. Que hemos estado pixelados en entrevistas, que nos han pixelado como si tuviéramos dos años”. “Y Chelo García Cortés es la amiga periodista de Bárbara Rey. Es que es tan ridículo”, remató Patiño.

Belén Esteban contra los números ocultos

En los últimos días, Belén Esteban se ha hecho viral por su opinión sobre los números ocultos. En 'Ni que fuéramos Shhh', y ante la llamada de un número privado en medio del programa, la conocida colaboradora dejó el que desde hoy será el buzón de voz favorito para más de un compatriota: "No contesto números privados. ¡Hasta luego!". Una vez colgada la llamada, Belén Esteban aseguró que "me he llamado 24 veces el tío, colega", con claras muestras de enfado.

Esteban ha pasado por el plató de RTVE últimamente. Lo que ha provocado que se disparen los rumores sobre su posible fichaje por la televisión pública para presentar otro programa. Aunque por ahora no hay confirmación por parte del ente público (y tampoco de la colaboradora del sucesor de 'Sálvame'), nadie descarta en estos momentos que se sume a la lista de fichajes del último año, donde destacan David Broncano o Marc Giró. Precisamente ha sido en el programa del primero, 'La Revuelta', en el que más se ha visto a Esteban en los últimos tiempos.