En los últimos días, Aitana y Miguel Bernardeu han sido noticia debido a los rumores que hablaban de una supuesta reconciliación. Además, se ha especulado que la nueva canción de la joven catalana podría hacer referencia a una segunda oportunidad con el intérprete, la joven escribía lo siguiente en su cuenta de X:

“Sin ser yo una persona que sale nunca a desmentir ningún tipo de noticia (porque, como siempre digo, tendría que estar las 24/7 delante de un ordenador), sí me gustaría aclarar (y después de tanto tiempo utilizando mi imagen para clickbait con muchas cosas inventadas, que esto además es ilegal) lo siguiente: Lo primero es que mi lanzamiento está planificado desde octubre de 2024, y nada tiene que ver con lo que se anda especulando. Lo segundo lo he dicho muchas veces, pero por favor, no grabéis mi casa, da miedo e inseguridad que la gente pueda saber dónde vivo. Y, por último, ¿cómo es posible que en los 17 días que llevamos de año ya haya tenido tres novios? Muchas gracias”.

Sin embargo, las imágenes dicen lo contrario a las palabras de la extriunfita quien, pese a sus intentos por pasar desapercibida llegando con chófer y en una furgoneta, ha sido fotografiada entrando en el edificio donde vive el actor.

Segunda oportunidad

De hecho, según se aprecian en las instantáneas, Aitana ha intentado camuflarse en una furgoneta con conductor para entrar en el edificio de Bernardeau, que vive en unas de las últimas plantas de una premiada construcción de la capital con forma de flor en el que cada pétalo es una vivienda y que se ha convertido en su "nidito de amor" para segunda oportunidad que la pareja habría decidido darse a finales del año pasado.

Sale a luz el nuevo ‘nidito de amor’ de Aitana y Miguel Bernadeau: las pruebas de su reconciliación / Instagram

Tras dos años haciendo vidas por separado y con nuevas relaciones, como con Sebastián Yatra en el caso de Aitana, ambos estarían teniendo encuentros clandestinos en el nuevo piso del artista. Según cuenta este portal, tras varias idas y venidas, aunque no viven todavía juntos, pasan cada vez más noches uno en casa del otro.