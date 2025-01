Un rostro conocido de la televisión da las gracias a La Revuelta: "Viva ese servicio público"

"Viva ese servicio público". De este modo, una conocida actriz dio las gracias a La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en TVE, por lo ocurrido tras el programa.

Y es que el espacio siempre se enorgullece de ayudar en todo lo que esté en su mano, como ocurrió con Patty Bonet, presentadora del sorteo de la ONCE en TVE. Bonet ya llamó la atención estas navidades tras pedirle al presidente de RTVE que los presentadores de la ONCE participaran en Telepasión, ofreciendo además diversidad al espacio.

"Hoy me he ido de casting"

Su propuesta fue respondida por el presidente de RTVE, quien dijo que el año que viene estarían representados todos. Y quizá por ello, Patty Bonet fue invitada a La Revuelta, donde también se reivindicó como actriz, pero lamentó que no le salieran castings.

Pues el programa ha conseguido cumplir el sueño de la presentadora del sorteo de la ONCE, tal y como explica ella misma en una publicación que hizo en su perfil de la red social X (extinta Twitter), donde agradece el servicio público que realiza La Revuelta. "Hoy me he ido de casting gracias al efecto de LaRevuelta TVE. Viva ese servicio público! Y, una vez más, GRACIAS!", publicaba junto a una imagen en la que sale ella misma con cara de felicidad.