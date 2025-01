Pablo Motos confiesa a Pedrerol el rechazo de Mourinho a ‘El Hormiguero’: “Te lo quitó Broncano”

La semana ha comenzado para El Hormiguero por todo lo alto con un invitado de lo más especial, el periodista y presentador de El Chiringuito y Jugones, Josep Prederol.

Durante la entrevista, ambos presentadores compartieron opiniones e impresiones sobre el día a día, el trabajo, afrontar las críticas, redes sociales y, como no, sobre fútbol. Y es que Motos no ha dudado en preguntarle a Pedrerol por quién cree que es el mejor jugador, a lo que éste ha respondido que “Mbappé, y Lamine Yamal puede llegar a serlo”.

“El mejor entrenador es Ancelotti”

De hecho, el presentador de El Hormiguero no dudó en peguntarle al conductor de Jugones cuál era el mejor entrenador. Pedrerol se mojó: “el mejor entrenador es Ancelotti. Guardiola es el tercero y Mourinho es el segundo”. Una declaración que ha llevado a Motos a querer contar una anécdota sobre el entrenador portugués.

Pablo Motos quería entrevistar a alguien del Real Madrid, y llegó un día en el que Mourinho le llamó: “Mourinho me llamó un día y me dijo que quería venir su hija al programa por Justin Bieber. Le dije que aceptaba, que invitaba a su hija, pero a cambio me gustaría entrevistarle”.

El extécnico del Madrid llegó a aceptar incluso: “Me dijo que de acuerdo. Hacemos una charla previa para hablar antes de los temas y todo sale bien. Pero, 48 horas antes de la entrevista, que iba a ser un jueves, no tuve noticias de él”.

Entonces, en un momento de silencio, Trancas no titubeó en recordar al rival de El Hormiguero, a La Revuelta: “Te lo quitó Broncano”. Un comentario que ha llevado a los presentes a reír a carcajadas.

Continuando con el tema, Motos señaló que finalmente no se llevó a cabo la entrevista, y que, además, le hizo la misma a posteriori: “Luego repitió lo mismo con One Direction. No solo es que Mourinho sea muy listo, sino que yo soy muy tonto”.

“Veo fútbol, claro, pero disfruto mucho de viajar, de leer, de una buena cena con amigos”

Asimismo, Pedrerol fue preguntado por su tiempo libre, destacando que ve fútbol cuando no trabaja: “Veo fútbol, claro, pero disfruto mucho de viajar, de leer, de una buena cena con amigos... Voy todos los días a andar durante una hora, me he quitado una hora de sueño, porque me levanto antes, pero he ganado una hora de vida. Tengo que empezar a hacer también entrenamiento de fuerza, como el que haces tú, Pablo”.

Ahora bien, ya entrando en el tema deportivo, Motos no ha dudado en preguntarle por su afición por el Barcelona. “Soy culé, pero cuando el Barça lo hace mal lo digo, y si el Madrid juega la final de la Champions contra otro equipo extranjero, yo voy a ir siempre con el Madrid. No soy como Jorge Salvador, que no es un aficionado, es un forofo extremo”.

Y es que, por su trabajo como periodista deportivo, Pablo Motos también le ha preguntado por sus amistades en el fútbol. “¿Puedes ser amigo de futbolistas y directivos y luego darles caña en tu programa?”. “Sí, me llevo muy bien, por ejemplo, con Laporta, con Cerezo, con Florentino, pero creo que entendemos cada uno nuestro papel. Tanto Laporta como Florentino encajan bastante bien las críticas”.