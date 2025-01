Lolita Flores, cabreada con Ágatha Ruiz de la Prada y su pareja: "Señor Patán, perdón, Patón"

"Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá...". Esa es la frase pronunciada por Ágatha Ruiz de la Prada que ha desatado la polémica. La diseñadora hizo este comentario en televisión durante su intervención en el programa 'Fiesta' hablando de su mudanza con la presentadora Emma García. Su comentario ha provocado indignación en el colectivo gitano y ha generado una cascada de reacciones, entre ellas la de Lolita Flores, quien se mostró muy enfadada y su cabreo ha ido en aumento después de que la pareja de la diseñadora, José Manuel Díaz-Patón, haya acusado a Lolita de "generar esta polémica para hacerse famosa".

Lolita ha respondido con su habitual toque de humor: "Cuando usted se vuelva a dirigir a mí, usted y su marquesa, haga el favor de verse los códigos y ver que soy excelentísima señora. Aunque también le digo otra cosa, para mí es mucho más importante llamarme González Flores que ser excelentísima señora. Señor Patán, perdón, Patón. Gracias", explicaba Lolita. "Yo simplemente, quizá me pudo mi vehemencia, lo sigo diciendo que me parece que hay frases que hay que deshacer, yo no tengo ningún problema más, ni con Ágata, ni con este señor, tampoco, porque ni me interesa este señor", argumentaba..

"A veces meto la pata, no he querido ofenderla"

Frente al cabreo de Lolita, Ágatha Ruiz de la Prada ha visto en esta defensa un acto de amor. "¿Pero tú sabes qué mono que alguien te defienda, tan romántico? Qué romántico que un chico te defienda", ha confesado la diseñadora, restando importancia a las palabras de Díaz-Patón. Además, ha añadido: "Es que también me ha defendido. ¡Pobrecillo, qué mono! Y, además, él es abogado. Un abogado, ¿qué hace? Defender, ¿no? Pues me ha defendido, claro".

Ante esta defensa, el propio José Manuel llamaba al programa para explicar el significado de sus palabras y pedir disculpas públicamente a Lolita si algo le había ofendido. "Yo soy como soy, a veces meto la pata, no creo que sea tan importante, no he querido ofenderla ni la quiero ofender. Tampoco ceo que sea una cosa... yo no tenía ninguna intención de ofenderla, simplemente quería defender a Agatha", justificaba. "Yo tengo mi trabajo, vengo aquí a pasármelo bien, a reírme y divertirme, simplemente le digo que se olvide de mí como yo de usted, se acabó la polémica, no habrá más polémica de mi parte, usted piense de mí lo que usted quiera que yo pensaré de usted lo que a mí me dé la gana. Que sean felices, ya está", sentenciaba.