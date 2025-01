José Manuel Parada responde tajante al comunicado de Anabel Pantoja sobre su hija

Tan claro y sincero como de costumbre, José Manuel Parada ha sido el último en pronunciarse sobre el comunicado con el que Anabel Pantoja ha roto su silencio 11 días después del ingreso de su hija Alma en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Confirmando la mejoría de la pequeña, la influencer ha agradecido las muestras de cariño y fuerza que tanto ella como su pareja, David Rodríguez, han recibido en este durísimo momento, y ha hecho una importante petición a la prensa: "Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija".

"Sabemos que al ser personaje público esto trae un precio. Pero sí pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o comer, o simplemente salir a lavar ropa sin sentirnos observados, perseguidos por las cámaras" ha escrito en Instagram, pidiendo así a los medios de comunicación apostados a las puertas del hospital pendientes de la evolución de su bebé que les dejen un poco de espacio para intentar retomar poco a poco la normalidad lejos del foco mediático.

"Yo no he visto que nadie le falte al respeto. Incluso a mí me han creado una historia de que Parada ha dicho, cuando lo primero que dije es que le deseo lo mejor y me da mucha pena. ¿Cómo no va a dar pena y tristeza que un bebé esté enfermo? Habría que ser muy inhumano. Yo entiendo perfectísimamente que quiera tranquilidad, pero también como periodista que soy, yo no soy padre pero soy periodista, también como periodista pido un cierto respeto cuando estamos trabajando, como es el caso vuestro, estáis ahora trabajando, pues yo creo que no cuesta nada saludaros, contestaros, si no quiero hablar de algún tema que me saques, pues no lo hablo, pero yo creo que un "gracias por estar" y "buenas noches" nunca sobra. Es lo único" ha asegurado rotundo.

Alegría, pese a todo

Respecto a sus declaraciones comparando la situación de la pequeña Alma con Raphael, Parada ha querido dejar claro que "como no puede ser de otra manera me alegro de la recuperación de esa niña, yo dije algo no para ofender ni molestar, aunque me han insultado y me han puesto de todo en redes sociales, pero lo que dije lo repito. Que veníamos de una enfermedad como la de Raphael, que la familia atendió a la prensa e informó en todo momento y la prensa nos supimos comportar, porque la prensa nos sabemos comportar, cuando nos reciben con educación, atendemos y respondemos con educación, claro, y ya está, entonces, ¿cómo no vamos a respetar el dolor de una madre?".