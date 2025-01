El inesperado defensor de Ana Obregón: "No la veo capaz"

Ana Obregón está en el centro de la polémica y le ha salido un inesperado defensor. En la retransmisión de las Campanadas de TVE en Canarias de hace tres años, se vivió un momento muy desagradable que ahora ha visto la luz. Roberto Herrera, comunicador de referencia de la cadena pública en las islas y rostro de sus uvas desde hace años, ha desvelado en el videopodcast 'El salpique' que Ana Obregón no se comportó debidamente con Nía, concursante de 'OT' y su compañera en los trabajos previos a la retransmisión: "Se me cayó un mito, le hizo llorar", aseguró.

Todo ocurrió durante la grabación del spot para promocionar la doble retransmisión de las uvas de Nochevieja de 2023. Ese año, la mítica presentadora era la encargada junto a Los Morancos de liderarla a nivel nacional y el comunicador canario, junto a la cantante, en horario canario. "Nia lloró a lágrima viva. No salió en el anuncio porque se negó a salir. Después de lo que vimos mis compañeros Los Morancos y yo, de cómo la trató Ana... a mí se me cayó un mito", comentaba.

Y ahora, tras la polémica con Nía Correia, ha salido a la luz otro incidente con María Pombo durante el rodaje de un proyecto profesional. "Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada", explicaba. Además, María Pombo prefería quitarle hierro al asunto dejando claro que Ana Obregón es una profesional con muchos años de experiencia en el sector: "Hombre es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, una señora también mucho mayor que yo, entonces, por respeto, obviamente no voy a decir que no".

La respuesta de Ana Obregón

Tras estas declaraciones, ha sido Ana Obregón quien no ha querido quedarse callada y ha salido a responder las acusaciones de su excompañero de Campanadas. Primero, ha señalado que la ganadora de ‘Operación Triunfo’ vivió varios encontronazos el día del spot: “Es mentira. Nía llegó dos horas más tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro vestido. Yo solo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio”.

La protagonista de ‘Ana y los siete’ incide también en que el equipo ni siquiera pudo parar para comer aquel día, y ella tenía que irse: “TVE dijo que no podían tener esperando al equipo hasta que a la niña se le pasase el ataque de nervios que tenía”, ha añadido Javier de Hoyos.

Alessandro Lequio: "No la veo capaz"

Alessandro Lequio, expareja de la bióloga Ana Obregón, es quien ha salido en defensa de la bióloga por sorpresa. "No soy objetivo al hablar de Ana Obregón, pero esto me suena a montaje publicitario. Todo lo ve desde una única perspectiva y no la veo capaz de lo que dicen de ella".

Alessandro Lequio / TELECINCO

En declaraciones a Europa Press, Alessandro Lequio ha catalogado las acusaciones como oportunistas: "Lo que sí que creo es que es una historia que apesta a oportunismo publicitario", ha confesado.