Sin duda, por el programa de La isla de las tentaciones han pasado multitud de jóvenes en busca de respuestas para sus relaciones, situando al límite muchas de las parejas y solteros que deciden pasar por el reality.

Una ex concursante de 'La isla de las tentaciones' denuncia ser víctima de acoso en el trabajo: "Un hombre me ha tratado de pegar"

De hecho, Yaiza Tejera fue una de las concursantes que pasó por la República Dominicana como tentadora en la sexta edición del formato. Esto significó un aumento considerable de seguidores, contando en l actualidad con más de 100.000 solo en s perfil de Instagram.

Sin embargo, el hecho de pasar por la pequeña pantalla no hizo que la malagueña cambiara su vida, ya que continúa con su trabajo en la hostelería.

De hecho, Yaiza ha usado las redes sociales para denunciar la difícil situación en la que se encuentra, ya que sufre un grave episodio de acoso: “Un hombre me ha tratado de pegar”.

"He salido en un programa de televisión y he tenido una empresa., ¿trabajar el algo bajuno?"

La joven ha señalado que se ha visto acorralada por una decena de personas que ha estado molestándola primero en su puesto: “Han venido por la tarde diez personas, chicos y chicas de unos 30 años y han estado vacilándome”.

Unos episodios que han continuado por la noche, incluso: “Luego han vuelto por la noche, colándose por la puerta de atrás. Me han humillado y grabado sin mi consentimiento. Me he encontrado con insultos de los chicos y uno de ellos me ha llegado a tocar, con tortacitos. Un hombre me ha tratado de pegar mientras otros dos me levantaban de la mano”.

Yaiza llamó a la policía, quienes no hicieron nada por ayudarle, tal y como cuenta: “No sé exactamente qué motivo tendrían para hacer eso. Pienso que nadie se merece lo que he pasado hoy”.

Un relato que ha concluido lanzando una reflexión hacia sus miles de seguidores, insistiendo en que no es la primera vez que le ocurre: “Ya me ha pasado varias veces que han venido a mi trabajo a reírse de mí con comentarios del tipo: Mírala, cómo ha acabado. He salido en un programa de televisión y he tenido una empresa. He sido camarera años, he sido competidora de élite y muchas cosas más. ¿Trabajar es algo bajuno?”.