Encuentran muerto en su casa de Los Ángeles al actor español de 39 años Francisco San Martín

Francisco San Martín, actor español de 39 años, apareció muerto, el pasado 16 de enero, en su casa de Los Ángeles. Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, el artista se habría suicidado. San Martín nació en Mallorca, pero se crio en Montana. Volvió a España en su adolescencia y, en 2010, con 25 años, viajó a Hollywood para tratar de lanzar su carrera como actor, que ya había arrancado en España. Interpretó a Darío Hernández en la serie 'Day of Our Lives', participando en 59 episodios.

En 2017, según IMDB, salió en 16 episodios de otra serie, 'Belleza y poder', y, el mismo año, participó en siete capítulos de Jane the Virgin, donde se puso en la piel de Fabián Regalo del Cielo. Sus últimas apariciones cinematográficas fueron en dos cortometrajes: 'Hot Up Closer y Dot'. Y su última publicación en redes sociales data de septiembre de 2024. A pesar de haber nacido en España, San Martín no participó en ninguna producción española.

Entre los mensajes de condolencia que ha recibido, destaca el de Camila Banus, su compañera de reparto en 'Days of Our Lives', que le ha dedicado este mensaje: "Pepe, qué más te puedo decir, que te quiero y que descanses en paz, amigo".