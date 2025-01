Carmen Alcayde cae en la trampa y es víctima de una estafa: "Cuidado"

Cada vez hay que tener cuidado con las estafas. Está comprobado que nadie está a salvo y si no, que se lo pregunten incluso a los famosos. Recientemente, María Pombo estuvo a punto de perder todo lo que tenía en su cuenta por un supuesto mensaje de la DGT: "Por favor, aprended de mí y no dejéis jamás ningún dato si os llega cualquier mensaje", suplicaba.

Ahora le ha tocado el turno a Carmen Alcayde. La colaboradora de televisión se une a esa lista de famosos que también han sido engañados. El incidente lo ha relatado la propia víctima después de comentar el caso de una mujer francesa a la que alguien ha estafado un dineral haciéndole creer que era Brad Pitt y que eran novios, y que se asemeja mucho al caso de una granadina de mediana edad que contactó a principios de 2022 través de la red social Facebook con un especie de club de fans del actor. A partir de entonces, comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que la llevarían supuestamente a contactar directamente con el propio Brad Pitt.

Empezaron unas conversaciones con el supuesto estafador, que logró ganarse la confianza, la amistad e incluso el amor de la víctima, con una relación "análoga" a la propia de una pareja.

La persona que supuestamente estafó a la vecina granadina le prometió incluso venir a España y grabar una película juntos, momento en que empezó a reclamarle distintas cantidades de dinero a través de transferencias bancarias para hacer frente a los gastos derivados de estas actividades. En total, el dinero estafado a la mujer de Granada podría superar los 170.000 euros.

Brad Pitt. / Archivo

"Saben mi información"

En el caso de Carmen Alcayde, no se trata de una estafa amorosa sino que está relacionado con un pedido. "Me han estafado. Me pidieron poco dinero, fue con GLS, digo el nombre de la empresa de transporte porque dice que cuidado con las estafas". Como ha explicado, fue esta misma semana cuando recibió un mensaje que parecía de mensajería, pidiéndole un pequeño importe para el pago de los aranceles: "Estoy esperando un paquete que viene de Alemania, saben mi información. Metí la tarjeta para los aranceles, que eran dos euros y luego fui a ver qué empresa había cogido los dos euros de mi cuenta y no existía". ha relatado, asegurando que al ver que ya no existía el número de seguimiento del paquete, se dio cuenta de que algo no iba bien.

"Quité todo mi dinero, los milones de euros que tengo"

"Quité todo mi dinero, los millones de euros que tengo", ha bromeado entre risas, desvelando que en realidad se trataba de una tarteja prepago en la que solo tenía 10 euros, por lo que pudo sacar el dinero y la principal consecuencia de su estafa es que ha tenido que dar de baja dicha tarjeta, ya que los estafadores ya tenían acceso a sus datos personales y bancarios.