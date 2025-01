La relación de Jeimy Báez y Manuel Cortés se queda en tonteo: "He sido simpática, no coqueteadora"

Se rompió el amor de tanto usarlo en Gran Hermano. Jeimy ha cortado de raíz todas las ilusiones de Manuel Cortés en la casa de Guadalix y las mariposas que podía estar sintiendo. Almoguera y María siguen dando pasos en su amor, pero el posible romance entre Jeimy Báez y Manuel Cortés se desdibuja.

El hijo de Raquel Bollo y la ex de Carlo Costanzia han mantenido una dura conversación en la que han aclarado los distintos sentimientos que sienten uno y el otro.

"He sido simpática, no coqueteadora"

Después de varios días 'roneando' con el artista y creándole 'falsas ilusiones' respecto a sus sentimientos, la 'enemiga' de Alejandra Rubio se ha sincerado y le ha dejado claro lo que siente por él. "A veces parece que te molesto" le ha dicho, aclarando que no es lo mismo que haya sido "simpática" con él porque le quiera conocer más, a que exista un "tonteo" como tal entre los dos como él ha querido ver desde el inicio de la convivencia. "Contigo me siento más cercana, sí, pero no es que estuviéramos roneando como para que la casa entera lo perciba. Que a lo mejor hemos tenido miradas, risas y tal, pues vale, sí, pero eso no significa que quiera tener algo contigo. Creo que he sido simpática, no 'coqueteadora'" ha dejado claro.al

"Vale, pues me habré inventado yo la historia" ha respondido Manuel visiblemente molesto. "Para ti no ha habido nada y yo he podido percibir algo. ¿Es el fin de la cuestión? Pues lo dejamos así y ya está. Si yo quiero y tú no quieres, entonces, ¿qué coño hacemos conociéndonos? Es que no lo entiendo", ha expresado.

"¿Tengo que decir que es feo para que entienda que no me gusta?"

"Siento alivio, pero tampoco es plato de buen gusto. Ahora me siento un poco mal. Sí me parece un chico guapo, pero ¿tengo que decir que es feo para que entienda que no me gusta?", ha expresado la ex de Costanzia en el confesionario, preocupada por su relación con él a partir de esta conversación en la que ha puesto sus sentimientos encima de la mesa.