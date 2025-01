En los últimos días, el nombre de Ana Obregón ha estado en nombre de todos los programas de socialité y corazón. Esto se debe al supuesto trato que la presentadora le habría dado a Nia Correia, exconcursante de Operación Triunfo 2020 y presentadora de las campanadas canarias en repetidas ocasiones.

La polémica con Ana Obregón que anunció hace meses Nia en un podcast y pasó desapercibida: "Me hizo la vida imposible" / TVE

De hecho, la polémica salió a la luz gracias al testimonio del presentador canario, Roberto Herrera, en el que comentó que "Nia lloró a lágrima viva de cómo la trató Ana Obregón en la grabación del spot publicitario" de las campanadas de ese mismo año, que daría Ana Obregón junto a Los Morancos en TVE y, una hora más tarde, repetirían en la televisión canaria la cantante y el presentador. Tan pronto lo ha verbalizado, sus declaraciones han corrido como la pólvora y todos los medios se han hecho eco.

Asimismo, Ana Obregón se h visto obligada a pronunciarse pronunciarse alegando que esa versión "es mentira" y aportando su perspectiva de aquella jornada:"Nia llegó dos horas tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro. Yo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio". Incluso ha asegurado que el equipo de TVE no habría podido comer "por el ataque de nervios que tenía" Correia.

“Me hubiese gustado insultarla”

Aunque es cierto, que por el momento, la extriunfita no se ha pronunciado Algo Pasa TV ha rescatado una intervención de Nia de hace 3 meses que, a pesar de haber pasado desapercibida, fue su primera incursión en esta polémica.

En el pódcast Aquí hay kimchi, Nia narró en octubre de 2024 lo sucedido con "una señora conocida del mundo de la televisión" que la "trató fatal". "Paré de rodar y me fui, me fui llorando, que creo que nunca me había pasado", ha detallado Correia. Además, expresó su voluntad de no compartir espacio con esa persona: "La dejé a ella sola porque quería su momento. Me marché y cuando ella se fue, salí a grabar yo".

Nia incluso aseguró en el pódcast haber contado con el apoyo de TVE: "Según me dijo el equipo luego, es porque yo soy una chica más joven, que estoy empezando. No sé si es que ella se sentía frustrada y lo pagó conmigo. Así fue".

Poco después, la presentadora del formato preguntó a Nia por "algo que siempre hayas querido decir en televisión y nunca pudiste", cuya respuesta sirvió a la cantante para regresar al mismo relato: "Lo que te he contado de esa persona, que me hizo salir de mi lugar de trabajo llorando porque me dijo comentarios muy feos, me hubiese gustado insultarla". "Esa señora necesita ayuda psicológica y a mí me hubiese gustado decirle que la necesitaba, me hubiese gustado ponerla en su sitio".