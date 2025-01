María Pombo, tras el malentendido con Ana Obregón: "No le guardo rencor"

Después del encontronazo con Nía Correia, ahora sale a la luz otro rifirrafe de Ana Obregón. En la retransmisión de las Campanadas de TVE en Canarias de hace tres años, se vivió un momento muy desagradable que ahora ha visto la luz. Roberto Herrera, comunicador de referencia de la cadena pública en las islas y rostro de sus uvas desde hace años, ha desvelado en el videopodcast 'El salpique' que Ana Obregón no se comportó debidamente con Nía, concursante de 'OT' y su compañera en los trabajos previos a la retransmisión: "Se me cayó un mito, le hizo llorar", aseguró.

Todo ocurrió durante la grabación del spot para promocionar la doble retransmisión de las uvas de Nochevieja de 2023. Ese año, la mítica presentadora era la encargada junto a Los Morancos de liderarla a nivel nacional y el comunicador canario, junto a la cantante, en horario canario. "Nia lloró a lágrima viva. No salió en el anuncio porque se negó a salir. Después de lo que vimos mis compañeros Los Morancos y yo, de cómo la trató Ana... a mí se me cayó un mito", comentaba.

La reacción de Ana Obregón

Ana Obregón ha desmentido de manera clara y rotunda lo afirmado por el canario: "Yo no traté mal a nadie. Ella llegó dos horas tarde y no le gustaba ni su vestido, ni su peinado, ni nada. Y se puso a llorar. Y yo no pude llegar a una misa por mi hijo por su culpa", asegura en declaraciones a 'TardeAR'.

"Las dos queríamos el mismo lado"

Y ahora, tras la polémica con Nía Correia, ha salido a la luz otro incidente con María Pombo durante el rodaje de un proyecto profesional. "Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada", explicaba. Además, María Pombo prefería quitarle hierro al asunto dejando claro que Ana Obregón es una profesional con muchos años de experiencia en el sector: "Hombre es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, una señora también mucho mayor que yo, entonces, por respeto, obviamente no voy a decir que no".

Ante el supueto malentendido entre ella y la bióloga, María prefiere entender el complicado momento por el que ha pasado Ana Obregón por la muerte de su hijo intentando excusar así un posible comportamiento inadecuado en aquel momento: "Creo que era una de las primeras veces que trabajaba después de haber perdido a su hijo y es un dolor tan grande... si hubo algo, no le guardo rencor".