La semana pasada, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada acudió al programa de Emma García en Telecinco, Fiesta, donde hizo unas declaraciones muy polémicas y que ha dado mucho de qué hablar: “Yo estoy viviendo como una gitana. No tengo ni cocina, ni luces, ni lavabo, ni sofás”, expresó la modista delante de Emma García.

Lolita estalla contra Agatha Ruiz de la Prada: “Soy gitana y llevo la cabeza muy alta” / Telecinco

De hecho, la afirmación molestó especialmente a la comunidad gitana, que ha encontrado en redes sociales en Lolita Flores una de sus principales referentes y defensoras. Además, esta ha publicado en Instagram una extensa contestación en la que ha manifestado que “no le gustan esos comentarios”.

“Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta”

“Te has pasado cien pueblos, basta ya de racismo. Hay gente, desgraciadamente, que no puede vivir como tú porque no tienen trabajo. Sean gitanos o payos”, ha comenzado la artista. “La verdad que te consideraba una mujer íntegra, pero veo que no. Qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta”, ha proseguido.

En su crítica también hay una referencia a la omisión de reacción de la presentadora al oír la expresión. “No me gustan esos comentarios, ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni que un programa como Fiesta no diga nada. En fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres, querida”, ha zanjado.

La contestación de Lolita ha sido muy aplaudida en las redes sociales y ha encontrado en Bárbara Rey a una aliada inesperada. “Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias. Si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana. Estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina. O sea, un poco guarrilla más bien, no como una gitana”, ha escrito la vedette.