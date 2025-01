Juan y Medio, sorprendente, emotivo y divertido con Évole: los "feos" a su programa, su relación con Lolita y su soñada paternidad

El presentador Juan y Medio ha sido el primer invitado de la nueva temporada de 'Lo de Évole' en laSexta, donde ha compartido una entrevista llena de reflexiones y confesiones personales. Durante la charla, el conductor de 'La tarde aquí y ahora' abordó temas como el perfil de sus espectadores, las críticas que recibió en los inicios del programa y sus anhelos personales.

Sobre el público de su programa, Juan y Medio describió a las personas que acuden en busca de compañía y amor como “gente de clase media, baja y a la que le han vivido la vida”. Según explicó, muchos de ellos no han tomado sus propias decisiones porque “la sociedad les ha metido la presión para que se casen, aguanten casados y trabajen con pocos derechos”. También lamentó que estas generaciones vivieron en un entorno “muy condicionado por la opinión ajena”.

El presentador también recordó las críticas iniciales que recibió el espacio vespertino, con comentarios que calificaban el formato de forma despectiva. “Cuando empecé el programa decían: ‘es un programa al que van los viejos verdes y las viudas cachondas’. Eso lo tengo yo escrito por periodistas de renombre nacional, es lo que la gente creía”, señaló el presentador. Además, subrayó cómo la idea de que una persona mayor pudiera enamorarse era vista como algo transgresor y ridículo: “Era vergonzante que la abuela tuviera ilusión por un señor o que el abuelo comprase un ramo de flores”.

En el ámbito personal, Juan y Medio dedicó unas emotivas palabras a la que fuera su pareja Lolita Flores, con quien mantiene una relación especial: “Es la bondad personificada, la coherencia, el sentido del humor, la feminidad… Es una maravilla de persona”. Aunque su relación actualmente no es tan estrecha, dejó abierta la posibilidad de un futuro en común: “Esperamos tener la vida un poquito más larga, que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía”.

Finalmente, el presentador reveló su sueño de ser padre, al que aún no ha renunciado: “Sueño en que suceda algún día, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién”. Admitió que este anhelo le pesa, especialmente al reflexionar sobre lo que no ha podido alcanzar en la vida: “Piensas en esa persona y en ese niño y me hace pensar que he conseguido una serie de cosas en la vida, pero que otras se han quedado atrás. Me lastra, me pesa”.