Jordi Évole ha regresado a la pequeña pantalla con una nueva temporada de Lo de Évole. El primer invitado ha sido una de las personas más reconocidas del mundo de la televisión: Juan José Bautista, más conocido como el presentador de Juan y Medio.

Tras varias décadas asentado en el sector, principalmente en Canal Sur, donde trabaja con personas mayores que buscan compañía en la recta final de su vida, Juan José Bautista dejó reflexiones de todo tipo e incluso reveló que durante cinco años fue el quinto integrante de Hombres G al haber trabajado como persona de seguridad para ellos.

Juan y Medio denuncia en ‘Lo de Évole’ que “hay un mundo oculto de abusos” / La Sexta

“Cuando empecé el programa decían: es un programa al que van los viejos verdes y las viudas cachonda. Se veía como una transgresión que la abuela se enamorase”, comenzó dando paso a un pormenorizado análisis de las personas que acuden a su programa. “Si han venido es que están desesperados, nadie viene por gusto. La mayoría viene pensando que les van a criticar y vienen, si lo hacen es porque ya no pueden más”, agregó.

“Hay un mundo oculto de abusos increíble”

Sin embargo, la presencia de personas mayores en su programa puede llegar a generar ampollas en ciertos núcleos familiares. Bien por miedo a reabrir heridas del pasado o por el riesgo de que un desconocido entre en la vida de los ancianos que acuden al programa: “Me dicen: Juan, ayúdame, porque no sé hablar y nunca he estado en un sitio así. No quiero molestar a mis hijos contando lo que hizo mi marido, no digas que me pegaba. Si contásemos lo que de verdad ha pasado en España en los años de las personas que nos visitan, el programa cambiaba el país. Hay un mundo oculto de abusos increíble”.

Juan y Medio denuncia en ‘Lo de Évole’ que “hay un mundo oculto de abusos” / La Sexta

También recordó cómo se ha dado la situación de que ha habido hijos radicalmente en contra de que sus padres vayan al programa: “Ha ido el coche a recogerles y les han dicho: si te montas en ese coche, no ves a tus nietos nunca más. No se fían de los mayores, pero el fin de semana les dejan a sus hijos. Es muy egoísta”.

La cosa se puso todavía más fea cuando Juan y Medio reveló el acoso al que estuvieron sometidas las personas homosexuales que van al formato. “Los hartaban de bofetadas. Les denigraban, les pegaban y en el pueblo no les hablaba ni Dios”. “Yo me creo y vivo lo que hago, creo que puedo ayudar a esa gente y me satisface que una cadena de televisión tenga un programa que está por los que no están representados por la sociedad”, zanjó.