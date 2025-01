¿Has apadrinado ya a tu pingüino de la Antártida? ¡Hoy puede ser un buen día para hacerlo!

Un buen día de 2003, La Oreja de van Gogh publicó una canción que arrancaba con "Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad". Con el paso de los años, esta oda al Día de San Sebastián -fiesta mayor para todo donostiarra que se precie- se ha convertido en uno de los iconos de la banda, primero en la voz de Amaia Montero, más tarde en la de Leire Martínez y ahora... Quien sabe en la de quien. Pero hoy, 20 de enero, no es este el tema que debería atañer a la población. Al menos, según los más fervientes seguidores de los 'Spheniscidae', nombre científico de la especie que conocemos como pingüino.

Son varios los animales que tienen varios días en su honor a lo largo del año, siendo por lo general aquellos domésticos que tienen más relación con el ser humano. Por ese motivo, puede parecer extraño que esta ave marina (su definición suena incongruente, lo sabemos) pueda disfrutar de dos fiestas en cada vuelta al sol. La primera de ellas, como la canción del grupo que homenajea a cierto pintor neerlandés, no es otra que el 20 de enero. No hay consenso sobre la elección de este día, incluso tampoco entre las propias asociaciones que defienden a este animal, pero ¿Quién se atrevería a eliminar una agradable jornada para un ave "torpe" que no vuela, pero nada?

Un ahijado de poco gasto

A lo largo y ancho del globo, son muchas las asociaciones, fundaciones y demás entidades que permiten a la población general apadrinar un pingüino. Y no, no va a ser el típico ahijado al que cada semana dar la paga, sino que se puede hacer de manera totalmente gratuita. Una de las opciones es hacerlo a través de una web específica promovida por el Ejército de Tierra, gracias al empuje de los miembros de la XXXVIII Campaña Antártica. Una bonita iniciativa que ayudará a concienciar sobre la importancia de cuidar su 'hábitat natural', la Antártida, pese a su origen milenario en Nueva Zelanda. Porque si Fray Perico tenía a su borrico... ¿Qué impide a cada uno tener a tu pingüino?