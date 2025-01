En los últimos días, Ana Obregón se convertido en una de las grandes protagonistas. Esto se debe, a que le presentador canario, Roberto Herrera, confesase en el programa El Salpique, de Radio Mogán, que la actriz no tratase nada bien a Nía Correia, quien iba a dar las Campanadas en 2022 desde Canarias, y que acabó llorando.

Ana Obregón niega “hacer llorar” a Nía en las Campanadas de 2022: “Yo no llegué a la misa de mi hijo por su culpa” / Cedida

“A mí se me cayó un mito. La niña es muy guapa, joven. Por eso no sale Nía en el spot nacional, porque se negó a salir porque la hizo llorar”, confesaba el presentador, señalando que por ese mismo motivo la cantante no llegó a aparecer en el spot publicitario de aquella Nochevieja.

“Yo no llegué a la misa de mi hijo por su culpa”

De hecho, tras estas declaraciones, ha sido Ana Obregón quién no ha querido quedarse callada y ha salido a responder las acusaciones de su excompañero de Campanadas.

Primero, ha señalado que la ganadora de ‘Operación Triunfo’ vivió varios encontronazos el día del spot: “Es mentira. Nía llegó dos horas más tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro vestido. Yo solo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio”.

Es más, la protagonista de ‘Ana y los siete’ incide también en que el equipo ni siquiera pudo parar para comer aquel día, y ella tenía que irse: “TVE dijo que no podían tener esperando al equipo hasta que a la niña se le pasase el ataque de nervios que tenía”, ha añadido Javier de Hoyos, que también ha apuntado que habló con diversas fuentes que confirmaron que la artista llegó tarde porque venía desde Canarias. Por otro lado, el estilista de la cantante ha negado que este ataque se debiese al rechazo de ponerse un vestido.