El "parecido razonable" de Miguel Ángel Silvestre, según un taxista de Madrid

Cuando alguna vez aparezca en tu vida la palabra "Doppelgänger", es muy probable que alguien se esté refiriendo a sus 'gemelos perdidos' por el mundo. Según dicha teoría, cada ser humano tendría siete personas con una similitud asombrosa (y, en ocasiones, tenebrosa) en cuanto al aspecto físico. Una especie de gemelos, pero sin una relación de consanguinidad ni, en la mayoría de casos, cercanía geográfica. Si ya de por sí es altamente improbable que conozcas a tus 'dobles' en algún momento de tu vida, ser una persona famosa y compartir rasgos con otra roza la imposibilidad. Pero, como la naturaleza no entiende de estadísticas, a veces pasa.

La última 'celebrity' española en tener un momento gracioso debido a estos parecidos físicos ha sido Miguel Ángel Silvestre, que no dudó en sacar su móvil para inmortalizar el momento vivido en un taxi de Madrid. "Le he confundido con Ilia Topuria", relataba el conductor, a medio camino entre la vergüenza propia del momento y el amigable trato del protagonista principal de esta historia. Siguiendo con la broma, Silvestre relataba que "desde que todo el mundo me dice eso, la gente se mete menos conmigo por la calle, ¿sabes?", haciendo referencia al temor que impone enfrentarse a alguien como 'El Matador'.

Ilia Topuria, el 'gemelo perdido'

Rápidamente, el post de Instagram compartido por el actor se hizo viral, siendo una de las publicaciones con más 'likes' de Miguel Ángel Silvestre en el último año. Como no, fueron muchos los seguidores que mencionaron la cuenta de Ilia Topuria en los comentarios, hasta que el peleador hispano-georgiano hizo acto de presencia con su respuesta. El propio Topuria reconocía que esto de los "Doppelgänger" no era solamente algo que le ocurriera a su 'doble', sino que él también lo había vivido en sus propias carnes: "Si supieras las veces que me han dicho lo mismo...", apostilló el invicto campeón de la UFC. Un gracioso momento que, sobre todo, demostró la buena relación y el respeto entre estos 'gemelos' de distinta familia.