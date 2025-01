Bárbara Rey habla del enfrentamiento de Ángel Cristo y su mujer en televisión: "Tiene mucho carácter y domina a mi hijo"

Bárbara Rey se ha sentado esta noche en el plató de '¡De viernes!' para hablar de todo lo que su hijo ha dicho de ella en los últimos meses y también ha mostrado su opinión respecto a la expulsión de Ana Herminia de 'GH DÚO' y de su comportamiento en ella. Sobre la mujer de Ángel Cristo Jr. no le ha extrañado la polémica que generó con Javi al asegurar que le había agredido -cuando se vio en las imágenes que era falso- porque cuando Bárbara la conoció ya vio que "era una mujer que tenía mucho carácter y que, incluso, dominaba a mi hijo".

Además, no descarta que "alguna discusión y algún encontronazo" tengan a raíz de su comportamiento en el concurso, pero no cree que les pase factura, ya que "Ángel tiene una gran dependencia de ella". Pero... ¿Por qué? Bárbara ha desvelado que cuando su hijo "tenía que mandar un mensaje a la que yo considero mi nuera, que ya no lo es, los mensajes los escribía ella", demostrando así que Ana manejaba algunas situaciones.

Cuentas pendientes

Antes de ser entrevista en plató, Bárbara ha confesado que "mi hijo es la persona que más daño me ha hecho en el mundo, a mí y a mi hija" y que "no puedo dejar de querer a mi hijo, otra cosa es que no me vaya a reconciliar con él". Además, ha explicado que "si con el tiempo mi hijo tiene un problema grave" no dudará en estar a su lado porque "es mi hijo", aunque "espero que eso no ocurra por su bien".