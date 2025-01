Arturo Valls se prepara para su gran regreso a RTVE con el test de '59 segundos'

Aunque su fichaje por RTVE se conoce desde el pasado verano, el nuevo programa musical de Arturo Valls (That's My Jam) aún tiene que esperar para salir del cajón y aparecer en la programación de La 1. Mientras tanto, el conocido presentador, que ya estrenó este formato en Movistar+ antes de pasar al ente público, visitó este viernes '59 segundos' para hablar de su futuro y estrenar de esta manera la segunda mitad de la 9ª temporada del programa que se ha convertido ya en habitual del 'late night' en la cadena pública y que había parado sus emisiones temporalmente antes de Navidad.

Fueron muchos los temas sobre los que tuvo que responder el valenciano y, como no, entre todas las preguntas estaban las referentes al 'Test de 59 segundos'. Sin anestesia ni tiempo para pensar una respuesta, la primera cuestión aludía a la realeza: "¿Con quién compartirías una paella? ¿Juan Carlos I o Felipe VI?". Haciendo un juego de palabras, Valls ganó unos segundos gracias al cómico "Con Juan Carlos primero y luego ya con Felipe", antes de decantarse por el rey emérito. "Me lo imagino hablándome sin parar mientras cocino y yo diciéndole "¿Por qué no te callas?" para que me deje cocinar".

Sin campanadas ni pijama

Para seguir con el divertido 'quiz' del programa, el valenciano tenía que explicar como hizo frente a uno de los grandes dilemas navideños y desvelar quienes fueron sus acompañantes televisivos para comer las doce uvas, pero por desgracia confirmó que "donde estaba, en medio de la montaña y la nieve, no había televisión", no sin antes reconocer que "hubiera visto las dos". Por último, sobre sus costumbres a la hora de irse a dormir, Arturo Valls reconocía que dormía "sin pijama", arrancándose a cantar la canción homónima de Becky G y Natty Natasha, arrancando unas carcajadas a sus compañeros de plató.