La (poco) sutil amenaza de Iker Jiménez a quien ose quitarle el micrófono: "Le quito los dientes de inmediato"

"Amantes del boxeo, estamos aquí para una tremenda velada entre...". Así empezaba sus retransmisiones el presentador vasco Jaime Ugarte cada noche para presentar una nueva batalla televisiva del 'noble arte'. Uno de sus más reconocibles telespectadores debía ser su paisano Iker Jiménez, que en repetidas ocasiones ha mostrado su pasión por este deporte y que ayer, durante la emisión de 'Horizonte', no dudó en asegurar que podría poner en práctica sus conocimientos muy pronto.

En medio de la marejada provocada por el encontronazo físico entre Antonio Maestre y Vito Quiles, que terminó con el micrófono del segundo volando por los aires de una calle cualquiera de Madrid, el presentador de Cuatro ha querido meter baza en esta polémica. Tras comenzar con un relativamente calmado "no sé lo que está pasando en este país, pero no me gusta nada", el vitoriano se metió en faena y dejó clara cuál sería su reacción si algo similar ocurriese con él: "Si a mí me quitan el micrófono, o la cámara, yo le quito los dientes de inmediato. O sea, no tengo ningún problema".

Unanimidad en 'Horizonte'

Los contertulios de 'Horizonte' siguieron la estela del director del programa, reprochando la actitud de Antonio Maestre esta semana. "A que no se lo haga a un crío de 24 años y le rompan la cara, a eso es a lo que conduce todo esto", remarcó Carmen Porter, compañera sentimental y de programa de Iker Jiménez. Para calmar un poco los ánimos entre sus contertulios, el presentador concluyó su intervención haciendo un alegato para "defender los códigos periodísticos, pues estamos todos informando, te guste más o te guste menos".