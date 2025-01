Carolina Yuste: "Somos más racistas porque consideramos que no lo somos"

Como suele ser habitual en "La Revuelta", los invitados acaban hablando sobre todo tipo de temas más allá del motivo por el que hayan sido invitados al programa de TVE. En este caso, el racismo ha sido uno de los temas sobre los que se ha pronunciado la actriz Carolina Yuste, que se encontraba en el plató de David Broncano para presentar su nueva obra de teatro: "Caperucita en Manhattan".

Yuste considera que mientras que el feminismo ha avanzado en los últimos años en nuestro país, no ha pasado lo mismo con el racismo. "El primer paso para cambiarlo es aceptarlo", ha remarcado la ganadora de un Goya que ha asegurado que en España "somos más racistas porque consideramos que no lo somos". El motivo, según Yuste, es que todos tenemos una cultura y una educación muy racista, y es un tema sobre el que no se habla mucho.

Además, Carolina Yuste también se ha enfrentado a las preguntas ya tradicionales del programa sobre sexo y dinero. En este caso, la actriz ha sido muy clara con David Broncano: tiene 100.000 euros en el banco y solo ha matenido una sola relación sexual en todo el mes. La actriz está nominada este año a los Goya por partida doble. Por un lado por su papel en "La infiltrada" y, por otro, como directora de "Ciao, bambina".