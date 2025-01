La viral reacción de Belén Esteban contra los números ocultos

Cuando a Belén Esteban se le puso el sobrenombre de 'Princesa del Pueblo', quedó claro que es un buen ejemplo de la vida diaria de buena parte del país. Muchos años en televisión que no han hecho que olvide sus orígenes y su forma de ser antes de dedicarse al 'famoseo'... Y que la madrileña hace recordar unas cuantas veces cada semana. En medio de los rumores sobre su incorporación a RTVE, Belén Esteban dejó otro momento icónico en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Ante la llamada de un número privado en medio del programa más reciente, la conocida colaboradora dejó el que desde hoy será el buzón de voz favorito para más de un compatriota: "No contesto números privados. ¡Hasta luego!". Una vez colgada la llamada, Belén Esteban aseguró que "me he llamado 24 veces el tío, colega", con claras muestras de enfado.

¿Nuevo fichaje de RTVE?

Tras sus apariciones en 'La Revuelta', durante las últimas horas se han incrementado los rumores sobre el fichaje de Belén Esteban por RTVE para presentar un nuevo programa. Aunque por ahora no hay confirmación por parte del ente público (y tampoco de la colaboradora del sucesor de 'Sálvame'), nadie descarta en estos momentos que se sume a la lista de fichajes del último año, donde destacan David Broncano o Marc Giró.