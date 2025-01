Pablo Motos, líder de audiencia del 'prime time', empezó su programa de ayer con un error garrafal

Pablo Motos ha vuelto a ser noticia por partida doble. Primero, por haber recuperado el trono de la audiencia frente a La Revuelta de David Broncano y, segundo, por la metedura de pata que ha protagonizado en el momento en el que iba a presentar a las dos invitadas de la noche. Y es que el presentador se ha confundido de apellido y en vez de decir Macarena Gómez ha recurrido al apellido de otra actriz con la que comparte nombre, Macarena García. Un error que intentaba enmendar como podía, pero que no pasaba desapercibido ni para la invitada ni para el público.

Macarena... ¿García?

Pablo Motos la ha liado nada más empezar el programa del miércoles. El presentador de 'El Hormiguero' ha presentado a sus dos invitadas, pero el subconsciente le ha traicionado y le ha cambiado el nombre a una de ellas. "Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' Macarena García y Cayetana Guillén Cuervo", ha dicho el presentador, que hacía pasar a la hija de Gemma Cuervo y a la actriz Macarena Gómez (no García), que venían juntas a presentar el proyecto 'The Silver Credit’.

Rápidamente, el propio presentador se daba cuenta del fallo y lo reconocía ante su invitada: "Te he llamado Macarena García, pero no se ha dado cuenta nadie". Un lapsus que la propia Macarena (Gómez) no tardó en perdonar con un jocoso "Sé que estás muy nervioso por estar con dos pibones como nosotras".

El Hormiguero

'El Hormiguero' es un programa de entrevistas de televisión español para el canal Antena 3. Cuenta con entrevistas a celebridades, contenidos de tertulia política, humor, magia y divulgación científica. Fue estrenado el 24 de septiembre de 2006 en el canal Cuatro, donde estuvo emitiéndose hasta el 30 de junio de 2011. El 5 de septiembre de 2011 cambió de cadena, dando el salto a Antena 3. Está presentado y dirigido por Pablo Motos, siendo su presentadora suplente Nuria Roca, en colaboración con las hormigas Trancas, Barrancas y Petancas. El programa cuenta también con las colaboraciones de Marron, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros.