En ocasiones ve muertos: Cayetana Guillén Cuervo relata sus experiencias paranormales en El Hormiguero

Ayer, en El Hormiguero, las actrices Cayetana Guillén Cuervo y Macarena Gómez se lo pasaron muy bien. Lo que no está tan claro es si la primera también disfruta cuando vive los fenómenos paranormales que relató en el programa de Pablo Motos. Vista la forma de contarlo, parece que no le causa ningún miedo. Sino todo lo contrario.

El presentador del show, explican en Antena 3, le preguntó a Cayetana por sus múltiples experiencias paranormales. Según contó la invitada, cada vez que hablan sobre su difunto padre en casa ocurren cosas extrañas: "Es muy fuerte", aseguró ella. La intérprete contó que ha vivido todo tipo de sucesos: "Mi padre era una presencia maravillosa y lo sentimos por ahí cuidándonos". "Tengo que pensar que está ahí", concluyó.

El padre de Cayetana Guillén Cuervo, patriarca de una gran estirpe de actores y actrices, fue Fernando Guillén, que falleció en enero de 2013, a sus 80 años.

La mascota de Macarena Gómez pronuncia el nombre de Pablo Motos

La otra invitada al programa fue Macarena Gómez. Nada más sentarse en el plató, Motos le recordó a Gómez que la última vez que visitó el programa hizo una promesa: le enseñaría a su guacamayo a pronunciar el nombre del presentador del programa.

"¡Lo he conseguido!", afirmó muy orgullosa la actriz. Además, Macarena trajo pruebas y mostró en un vídeo cómo su mascota cumplía el reto.

Gómez, que se lanzó a la fama por su participación en La que se avecina, concedió recientemente una entrevista al videopodcast Ac2ality, en el que explicó los auténticos motivos por los que abandonó la serie durante una temporada.

A pesar de que la actriz cordobesa nunca ha dejado de estar vinculada a la ficción de Alberto y Laura Caballero a lo largo de sus 15 temporadas, es cierto que en la quinta (emitida en 2011) apareció solamente en dos de sus trece episodios.

“Llevaba cinco o seis años muy intensos y necesitaba descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no tenía problema en que me fuera un año y así atender otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo que sí".

La solución que encontraron los guionistas de la serie fue mandar a Lola, su personaje, a Miami, para rodar la serie Los amantes de Adelita y así justificar su ausencia.