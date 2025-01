El hijo de Raquel Bollo abre su corazón y se declara a la ex de Carlo Costanzia: "Me gusta bastante"

La tensión en GH DÚO sigue siendo una de las tónicas del reality. Desde que empezara la nueva edición del concurso, en la casa se han abierto varias tramas. Algunas de ellas con el hijo de Carmen Borrego como protagonista y es que al parecer, el técnico de sonido estaría tonteando con algunas de sus compañeras de reality. Concretamente María La Jerezana y Maica Benedicto son las dos mujeres que estarían en el radar de José María Almoguera como posibles conquistas.

Sobre esto ya se ha pronunciado Carmen Borrego, madre del concursante, quien ha confesado cómo se siente ante la posibilidad de tener a una de las dos habitantes de la casa como posible nuera trasla separación de su hijo de Paola Olmedo.

Pero parece que José María Almoguera no es el único que podría haber empezado un posible romance con una compañera de concurso. Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, no ha tardado en declararse a Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia.

Sin embargo, a pesar de que el hermano de Alma Bollo se ha sincerado con la joven, esta no parece tener claro lo que siente por él.

Pareja sorpresa

El primero en sacar el tema sobre la conexión entre Manuel Cortés y Jeimy Báez ha sido Óscar. El exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha querido saber si sienten de verdad algo el uno por el otro y la joven ha sido la primera en dar un paso al frente y pronunciarse: "Yo no tenía el conocimiento de tener yo intenciones de tener algo con él, de momento y si dejáis de achuchar, pues mejor", ha explicado la exnovia de Carlos Costanzia. Unas palabras a las que el hijo de Raquel Bollo no ha dudado en reaccionar: "A mí ella es una chica que me gusta bastante, es guapa, no lo puedo negar, mola mucho y no tengo ningún problema en decirlo", ha asegurado muy directo y confirmando que su compañera de concurso le hace un 'tilín' muy especial.

Tras sentirse en una encrucijada, Jeimy Báez ha decidido tener una conversación a solas con Manuel Cortés. La joven no entiende que el andaluz no le haya confesado en privado que le gustaba y lo haya soltado delante de sus compañeros: "El tema no lo habíamos hablado ni tú ni yo, simplemente han sido ellos", le ha dicho. Unas palabras por las que Manuel ha intentado justificarse: "Yo aquí he hecho lo mismo que hago en la calle", le ha respondido.